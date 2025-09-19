Gemeinsam stark!

Die Mitarbeitenden der Toskanaworld AG halten sich gesund und fit, an allen Standorten in Thüringen, Hessen und Sachsen übers Laufen und schaffen gemeinsam Erlebnisse …



Man ging zuletzt beim 4. Saalfelder Firmenlauf am Abend des 12. September 2025 erstmals an den Start. Repräsentiert wurden damit Toskana Therme Bad Sulza, Hotel an der Therme Bad Sulza, Klinikzentrum Bad Sulza und die Toskanaworld-Zentrale, die Vorstand, Aufsichtsrat, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, Zentrale Dienste, Marketing und Vertrieb sowie EDV/IT beheimatet.



Zwei Berufsgruppen-Kategorien konnten jeweils von Vorstandsassistentin der Toskanaworld AG Alexandra Schleyer und von Personalleiterin der Toskanaworld AG Johanna Wagner mit Bestzeit gewonnen werden. Von 198 gemeldeten Frauen belegten Alexandra Schleyer den 10. und Johanna Wagner den 4. Platz.



Die Laufstrecke des Sportevents umfasste 4,5 km in der Innenstadt. Mit einer Band wurde am Abend kräftig gefeiert. Insgesamt 542 Laufende ließen Stimmung aufkommen, vorbei am Blankenburger Tor, Schloss, Festplatz, weiter entlang der Saale, am Hohen Schwarm über das Obere Tor zurück zum Markt.



Die Tochterunternehmen Toskana Therme Bad Orb und Hotel an der Therme Bad Orb zeigten sich vorher am 5. September 2025 als Hauptsponsor des Engel Run 4 Fun in Bad Orb, stellten selbst ein Vierer-Team.



Nach der Wiederauflage in 2024 wurde der beliebte Firmen- und Team-Staffellauf fortgeführt, veranstaltet von der Engel AG local media und dem TV Bad Orb. Die Laufstrecke führte wieder durch den Kurpark und Alea Park, Start und Ziel an der Konzerthalle unterhalb des Thermenhotels. Teilnehmen konnten Vierer-Teams aus Unternehmen, Gruppen, Vereinen oder Freundeskreisen. 71 Teams meisterten den 1,7 km langen Rundkurs. Immer zwei Laufende waren zeitgleich auf der Strecke unterwegs, übergaben den Staffelstab an ihre Kollegen. Beide Paare eines Teams mussten den Kurs zweimal durchlaufen. Ein Chip im Staffelstab war für die elektronische Zeitmessung verantwortlich. Es richtete sich ausdrücklich nicht nur an sportlich Erfahrene, sondern an alle, die Freude an Bewegung, Teamarbeit und dem Gemeinschaftserlebnis haben. Vor der Siegerehrung übergab man wie gewohnt 100 Prozent der Startgelder als Spendenchecks an drei Vereine: Die Stiftung Kinderzukunft, der Turnverein Bad Orb sowie die städtische Jugendfeuerwehr nahmen je 500 Euro entgegen.



Prämiert wurden die drei schnellsten Teams ebenso wie die kreativsten Kostümierungen, Team-Outfit als auch das originellste Einzelkostüm. Toskana Therme und Hotel an der Therme stifteten die verschiedenen Preise: Eintrittsgutscheine, Pizza-Gutscheine, Rucksäcke, Handtücher und weitere Merchandise-Artikel. Der hauseigene Foodcontrailer „Wasserkante“ verkaufte Streetfood und Drinks.



Das Hotel Elbresidenz an der Therme Bad Schandau mit Toskana Therme Bad Schandau war am 28. Mai 2025 bei der 16. REWE Team Challenge in Dresden vertreten. 10 Mitarbeitende gingen hier an den Start.



Insgesamt 30.000 Teilnehmende aus über 4.000 Unternehmen ließen sich den Spaß bei strömendem Regen nicht nehmen. Wegen der gesperrten Carolabrücke verlief die Strecke diesmal durch den Tunnel Wiener Platz über die Lingnerallee, Zeileinlauf war im Rudolf-Harbig-Stadion. Die Afterwork-Party endete mit einem grandiosen Feuerwerk. Geehrt wurden die schnellsten, aber auch wer die meisten Leute mobilisiert hat und das kreativste Outfit. Organisator Laufszene Events GmbH spendete pro gelaufenen Kilometer jedes einzelnen 5 Cent an den Läufernachwuchs – 3.750 Euro gingen so an den Dresdner SC und den Citylauf-Verein Dresden.



28 Mitarbeitende von Toskana Therme, Hotel an der Therme, Klinikzentrum sowie Toskanaworld AG aus Bad Sulza waren auch am 4. Juni 2025 beim RUN Thüringer Unternehmenslauf in Erfurt sportlich und im Teamgeist unterwegs.



5 km ging es durch die Altstadt, die Stimmung auf dem Domplatz tobte. 11.579 Teilnehmende aus 574 Firmen und Unternehmen ließen sich von Maskottchen, die durch die Straßen hüpften, Musik und Beats, die durch die Gassen pulsierten, Cheerleadern und zahlreichen Schaulustigen am Streckenrand motivieren. Nordic Walker und Rollstuhlfahrende waren ebenfalls mit von der Partie. Teilnehmerstärkste Organisation und das witzigste T-Shirt der RUN-Familie wurden auch hier gekürt.



Die Toskana Therme Bad Sulza sponserte die Finisher-Shirts der über 11.000 Laufbegeisterten – eines für jeden, der durchs Ziel kam, um das Durchhaltevermögen zu belohnen.



Das war das Anliegen aller Läufe: Weniger sportliche Spitzenleistungen als vielmehr die Stärkung des Zusammenhalts von Mitarbeitenden in Unternehmen, Mitgliedern in Vereinen oder Familien und Freunden. Der Wettkampf wurde zum spaßigen Miteinander. Oftmals für einen guten Zweck. Egal wie viele teilnahmen, egal wie viel man geben konnte, alles zählte – ob in Saalfeld, Bad Orb, Dresden oder Erfurt.



Der Dank gilt allen beteiligten Mitarbeitenden für ihre einmalige Leistung!

(lifePR) (