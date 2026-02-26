Fußballer des FSV Grün-Weiß Blankenhain nehmen kleine Auszeit

Fußballer in der Therme: Am gestrigen Mittwochabend, den 25. Februar 2026 besuchte die 1. Männermannschaft des FSV Grün-Weiß Blankenhain die Toskana Therme Bad Sulza.



Aus dem Vorstand heißt es zum Hinrundenfazit: „Nach dem hauchzart geglückten Klassenerhalt in der Vorsaison, wollte man wesentlich besser in die neue Saison starten. Zum Eröffnungsspieltag der Saison 2025/2026 verschenkte man aber schon die ersten Punkte. Am Wochenende des 35-jährigen Vereinsjubiläums konnte man dafür einen Heimsieg einfahren. Anschließend folgte von den Ergebnissen her eine Berg- und Talfahrt. Nach einem haushohen 1:6-Sieg dann in einem weiteren Spiel der Punktgewinn gegen den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter Germania Ilmenau. Dauerbrenner Mick Stephan verpasste bisher kein Spiel. Neben dem Pokalaus im Achtelfinale, verlor man zudem auch die letzten drei Ligapartien. Bis zum Ende der laufenden Spielzeit ist es klar das Ziel mehr Punkte einzufahren und sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Wir konnten uns in der Winterpause bereits doppelt verstärken und sind sehr stolz darauf, dass Ben Neefe und Carlos Kühnemund vom SC 1903 Weimar zurückgekehrt sind. Mit Erfahrungen, Ambitionen und junger Energie im Gepäck.“ Das Projekt Kunstrasenfeld befindet sich auf der Zielgeraden, eine positive Förderentscheidung des Landes ließe eine Realisierung ab dem 3. Quartal 2026 zu.



Blankenhain hält ein Lernumfeld bereit, wovon der lokale Nachwuchs nur profitieren kann. Das Spa & GolfResort im Ort wird ab 2027 sogar dauerhaftes Trainingsquartier des Deutschen Fußball-Bundes e.V. (DFB) werden, nachdem es als solches zur EM 2024 überzeugte. Die Rahmenbedingungen wachsen, und damit auch die sportlichen Ansprüche. Umso wichtiger sei der Erfolg der 1. Mannschaft als Aushängeschild des Vereins – Entspannung trägt dazu bei und die Toskana Therme zeichnet sich als großer Unterstützer.



Den FSV Grün-Weiß Blankenhain e.V. und die Toskana Therme Bad Sulza verbindet seit nunmehr zehn Jahren eine erfolgreiche Kooperation, innerhalb derer die Männermannschaft pro Saison in der Therme gastiert. Im Gegenzug wirbt das Thermalbad mit Werbebanden im Lindenstadion und an der Kunststoffeisbahn am Freibad .

