Fachtagung zur beruflichen Leistungsfähigkeit am 9. September 2026

Die Fachtagung richtet sich an niedergelassene Ärzte, Krankenhausärzte, Reha-Träger, interressierte Kolleginnen und Kollegen und zielt darauf ab, die existierenden Unsicherheiten beim Thema zu diskutieren und Lösungsansätze vorzustellen. Es will weiterhin dazu beitragen, verschiedene Fachgebiete zu einem relevanten sozialmedizinischen Krankheitsbild zusammenzuführen und die Versorgung zu verbessern. So gibt es insbesondere bei nicht persönlicher Leistungserbringung (Videosprechstunde/ Telefonsprechstunde, damit verbundene Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Rentenbegehren von Rehabilitanden) viele offene medizinische und juristische Fragen. Neue Versorgungstrukturen erfordern dabei interdisziplinären Ansätze über alle Versorgungsstrukturen hinweg. Dazu wird ein umfassendes Vortragsprogramm mit renommierten Experten aus verschiedenen Fachbereichen angeboten sowie im Anschluss einen für alle offenen Stammtisch Sozialmedizin, wo individuelle Fragen/Fallvorstellungen diskutiert werden können:
15 Uhr Eröffnung
Evaluierung einer IFC-orientierten beruflichen Leistungsfähigkeit
- 15:15 Uhr
Chefarzt Dr. Hans Ziegenthaler, Gräfliche Kliniken Moritz Klinik Bad Klosterlausnitz
- 15:45 Uhr
Chefarzt Prof. Dr. Ewald Hof, Klinikzentrum Bad Sulza
16:15 Uhr Pause
- 16:30 Uhr
Dr. Richard Serfling, MVZ Gesundheitszentrum Weimar
- 17 Uhr
Dr. Melanie Träuptmann, Rudolstadt
- 17:30 Uhr
Chefarzt Dr. Norman Best, Sophien- und Hufelandklinikum Weimar
- 18 Uhr
Prof. Dr. Egbert Seidel, wissenschaftlicher Berater Klinikzentrum Bad Sulza
- 18:15 Uhr
Ärztliche Einzelfallberatungen zur Thematik berufliche Leistungsfähigkeit
Oberarzt Christian Wietschel, Sophien- und Hufelandklinikum Weimar
Es wurden fünf ärztliche Fortbildungspunkte von der Landesärztekammer Thüringen genehmigt.
Derartige Fachtagungen etablieren sich in der multidisziplinären Rehabilitationsklinik mit Schwerpunkten in den Bereichen Orthopädie und Pneumologie als stetiges Fort- und Weiterbildungsangebot. „Das fundierte Praxiswissen regionaler und überregionaler Experten legt eine ideale Diskussionsgrundlage und ermöglicht den Erfahrungsaustausch aller Beteiligten, um dem Patienten bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen“, erläutert Klinik-Geschäftsführer Mark Förste.