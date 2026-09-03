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Fachtagung zur beruflichen Leistungsfähigkeit am 9. September 2026

(lifePR) (Bad Sulza, )
Das Klinikzentrum in Bad Sulza lädt zur kommenden Fachtagung „Evaluierung der beruflichen Leistungsfähigkeit“. Diese findet Mittwoch, am 9. September 2026 in der Zeit von 15 bis 19 Uhr im Conference Center der Toskana Therme Bad Sulza, Wunderwaldstraße 2a, 99518 Bad Sulza statt.

Die Fachtagung richtet sich an niedergelassene Ärzte, Krankenhausärzte, Reha-Träger, interressierte Kolleginnen und Kollegen und zielt darauf ab, die existierenden Unsicherheiten beim Thema zu diskutieren und Lösungsansätze vorzustellen. Es will weiterhin dazu beitragen, verschiedene Fachgebiete zu einem relevanten sozialmedizinischen Krankheitsbild zusammenzuführen und die Versorgung zu verbessern. So gibt es insbesondere bei nicht persönlicher Leistungserbringung (Videosprechstunde/ Telefonsprechstunde, damit verbundene Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, Rentenbegehren von Rehabilitanden) viele offene medizinische und juristische Fragen. Neue Versorgungstrukturen erfordern dabei interdisziplinären Ansätze über alle Versorgungsstrukturen hinweg. Dazu wird ein umfassendes Vortragsprogramm mit renommierten Experten aus verschiedenen Fachbereichen angeboten sowie im Anschluss einen für alle offenen Stammtisch Sozialmedizin, wo individuelle Fragen/Fallvorstellungen diskutiert werden können:

15 Uhr Eröffnung

Evaluierung einer IFC-orientierten beruflichen Leistungsfähigkeit
  • 15:15 Uhr
… bei komplexem Handicap
Chefarzt Dr. Hans Ziegenthaler, Gräfliche Kliniken Moritz Klinik Bad Klosterlausnitz
  • 15:45 Uhr
… in der Orthopädie
Chefarzt Prof. Dr. Ewald Hof, Klinikzentrum Bad Sulza

16:15 Uhr Pause
  • 16:30 Uhr
… in der Psychosomatik
Dr. Richard Serfling, MVZ Gesundheitszentrum Weimar
  • 17 Uhr
… in der Pulmologie
Dr. Melanie Träuptmann, Rudolstadt
  • 17:30 Uhr
… in der Physikalischen und Rehabilitativen Medizin
Chefarzt Dr. Norman Best, Sophien- und Hufelandklinikum Weimar
  • 18 Uhr
Diskussion & MET
Prof. Dr. Egbert Seidel, wissenschaftlicher Berater Klinikzentrum Bad Sulza
  • 18:15 Uhr
Stammtisch „Sozialmedizin“
Ärztliche Einzelfallberatungen zur Thematik berufliche Leistungsfähigkeit
Oberarzt Christian Wietschel, Sophien- und Hufelandklinikum Weimar

Es wurden fünf ärztliche Fortbildungspunkte von der Landesärztekammer Thüringen genehmigt.

Derartige Fachtagungen etablieren sich in der multidisziplinären Rehabilitationsklinik mit Schwerpunkten in den Bereichen Orthopädie und Pneumologie als stetiges Fort- und Weiterbildungsangebot. „Das fundierte Praxiswissen regionaler und überregionaler Experten legt eine ideale Diskussionsgrundlage und ermöglicht den Erfahrungsaustausch aller Beteiligten, um dem Patienten bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen“, erläutert Klinik-Geschäftsführer Mark Förste.

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