Fachlicher Nachwuchs im Gastgewerbe

13 zukünftige Fachkräfte starteten im August in ihre Ausbildungen am Standort Bad Sulza, es folgen die Studienanfänger im Oktober. Es fand eine offizielle Begrüßung am Thüringer Weinfest-Samstag, den 15. August 2026 statt. Nach dem ersten Aufeinandertreffen wurde sogleich das Thermenbild beim Festumzug in gemeinschaftlicher Aktion gestaltet.



Ausbildungskoordinatorin Heike Schäfers-Gurski, Sachbearbeiterinnen Ausbildung Sandra Laue und Kati Lehmann, Residence Manager Thüringen Sascha Jakobi sowie verschiedene Abteilungsleitende von Hotel an der Therme, Toskana Therme, Klinikzentrum und Resort Schloss Auerstedt hießen willkommen. Sogar die Thüringer Weinprinzessin Roksolana gab sich die Ehre und Wissen weiter, sie selbst absolvierte hier ihre Ausbildung zur Hotelfachfrau von 2021 bis 2024, unterstützte dann in Festanstellung tatkräftig die Veranstaltungsabteilung, auch in Leitungsposition.



Eine gemeinsame Einführungswoche erleichterte das Ankommen. Wieder konnte sich das Hotel als attraktiver Arbeitgeber für junge Menschen aus dem Ausland positionieren. Die Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie Thao Tay Thi Phuong (Vietnam), Hotelfachfrauen Tetiana Benza (Ukraine) und Marharyta Tkachuk (Ukraine), Fachfrau für Gastronomie Narghes Osmani (Afghanistan), Köchinnen Nhu Y Doan (Vietnam) und Oyunjargal Zoljargal (Mongolei), der Koch Kouassi Abdallah Daouda (Elfenbeinküste) und Kaufmann für Tourismus und Freizeit Ruslan Babenko (Ukraine) steigen ins Team ein.



So begannen noch Lea Pönicke aus Reisdorf als Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie nebst Johanna Emma Knaf aus Buttstädt als Hotelfachfrau. Milena Scheibel aus Rudolstadt und Albert Rupp aus Naumburg studieren Tourismusmanagement, Venezia Dietzschold aus Zeitz dagegen studiert Management im Gesundheitswesen und hat ihren Praxispartner im Klinikzentrum gefunden.



Auszubildende höherer Lehrjahre werden die Berufsneulinge als Paten begleiten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen – ein bewährtes Konzept.



„Ich wünsche Ihnen ganz viele Tage der Freude, dass Sie das Gefühl für sich entdecken, das ist das, was ich machen möchte. Sie werden auch mal an Ihre Grenzen kommen, aber ich verspreche Ihnen Interessantes, Lehrreiches und eine aufregende Erfahrung fürs Leben“, verkündete Heike Schäfers-Gurski.

(lifePR) (