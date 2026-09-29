Elektromobilität: Hotel „Zum Ritter“ installiert E-Auto-Ladestationen
Die RhönEnergie Fulda GmbH führte die Wandmontage, den elektrischen Anschluss sowie die Inbetriebnahme der PKW-Ladestationen durch. Es sind zwei 11 kW-Wallboxen am Hotel fest installiert (Typ-2-Stecker). Diese gehören nun zu einem weiter flächendeckenden Verbund aus mehr als 390.000 Ladepunkten in Europa und zu einem Lade-Netzwerk von 275 Partnern. Nutzende sind umweltschonend unterwegs dank zertifizierten Ökostroms an allen zugehörigen Stationen, 300 davon in der Region selbst machen mobil, so auch am Hotel „Zum Ritter“ Fulda.
Darüber hinaus: Es bietet Gästen ergänzend einen E-Shuttle an. Zudem werden Anreize für Mitarbeitende geschaffen, umzusteigen – Laden direkt am Arbeitsplatz und hoteleigene Ladekarten von RhönEnergie mit vergünstigten, fairen und individuellen Tarifen. Was die eigene nachhaltige Strategie noch verstärkt.