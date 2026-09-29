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Elektromobilität: Hotel „Zum Ritter“ installiert E-Auto-Ladestationen

(lifePR) (Bad Sulza, )
Das Hotel „Zum Ritter“ in Fulda verfügt über zwei öffentliche E-Auto-Ladestationen auf seinem Parkplatz im Hinterhof des Gebäudes. Damit fördert das GreenSign-zertifizierte Haus den Infrastruktur-Ausbau und setzt zukunftsweisende Ansätze im Tourismus angesichts moderner veränderter Kundenbedürfnisse. E-Mobilität ist zentraler Baustein der Mobilitätswende.

Die RhönEnergie Fulda GmbH führte die Wandmontage, den elektrischen Anschluss sowie die Inbetriebnahme der PKW-Ladestationen durch. Es sind zwei 11 kW-Wallboxen am Hotel fest installiert (Typ-2-Stecker). Diese gehören nun zu einem weiter flächendeckenden Verbund aus mehr als 390.000 Ladepunkten in Europa und zu einem Lade-Netzwerk von 275 Partnern. Nutzende sind umweltschonend unterwegs dank zertifizierten Ökostroms an allen zugehörigen Stationen, 300 davon in der Region selbst machen mobil, so auch am Hotel „Zum Ritter“ Fulda.

Darüber hinaus: Es bietet Gästen ergänzend einen E-Shuttle an. Zudem werden Anreize für Mitarbeitende geschaffen, umzusteigen – Laden direkt am Arbeitsplatz und hoteleigene Ladekarten von RhönEnergie mit vergünstigten, fairen und individuellen Tarifen. Was die eigene nachhaltige Strategie noch verstärkt.

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