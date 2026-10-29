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Die lange Festivalnacht der Unterwassermusik

25. Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Schandau

(lifePR) (Bad Sulza, )
Vom 7. November 18:00 Uhr bis zum 8. November 8:30 Uhr lädt die Toskana Therme Bad Schandau beim 25. Liquid Sound Festival einmal mehr zur längsten Badenacht des Jahres und bietet ein entspannt-spannendes Programm aus Live- und elektronischer Musik, mit Licht und Videoprojektion von Samstagabend bis Sonntagfrüh. Das weltweit einzigartige Event ist der alljährliche Höhepunkt – seit einem Vierteljahrhundert.

Erstmals ist das Liquid Sound Festival in die Deutsch-Tschechischen Kulturtage der Euroregion Elbe Labe eingebunden und erstmals findet ein künstlerischer Austausch mit dem Festspielhaus Hellerau statt. Erstmals wird das Kollektiv PHONON aus Usti (Tschechien) ein Ambisonics-Soundsystem installieren, welches im Liquid Sound Tempel eine neue Ebene der außergewöhnlich intensiven Hörerfahrung ermöglicht.

Dass die Festivalgäste in Bad Schandau eine ganze Nacht lang Zeit haben, die Grenzen überwindenden, gemeinnützigen Verbindungen zu genießen, ist maßgeblich dem Verein zur Förderung von zeitgenössischer Kunst und Kultur im ländlichen Raum Sachsen e.V. mit Sitz in Bad Schandau zu verdanken, der in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Medien Kunst aus Dresden die Kooperationen federführend organisiert hat. Ein besonderer Dank gilt Andreas Ullrich vom C.Rockefeller Center for Contemporary Arts Dresden für das Knüpfen der internationalen kulturellen Netzwerke sowie Stachy.DJ, der bei der Liquid Sound Club-Reihe in der Toskana Therme die künstlerische Regie führt.

Das Festivalprogramm bildet ein Netzwerk ab, das die Musikszene zwischen Dresden und Tschechien, zwischen Hellerau und Usti mit Bad Schandau verbindet. Die Toskana Therme Bad Schandau wird zur internationalen kulturellen Drehscheibe.

Folgende Konzerthighlights auf der Bühne über dem Wasser beim diesjährigen Partnerschafts-Festival erwarten die Besuchenden:

Hauptbühne (Konzertprogramm, DJ-Sets):
  • PØNG (DE / live). Aus Dresden steuern elektronische Traummusik bei.
  • Junolia (Dresden <> Berlin / live)
  • Oliver Goldt (Freude Am Tanzen, Jena / DJ-set)
  • STACHY.DJ (PL <> DE / LSC-Resident / DJ-set)
  • ELEKTROSALZ (Electronic Brunch, DE / DJ-set)
  • ® AV limited ™ (Visuals)
Liquid Sound – Tempelbühne (internationale Klangexperimente):
  • Ya Nung Huang + Heribert Dorsch (Taiwan <> Dresden in Kooperation mit Festspielhaus Hellerau / live)
  • Jan Burian (CZ / live)
  • Mark Lupescu feat. Christian Walter (Barcelona <> DE / live)
  • mʊdʌki (phonon~ crew, CZ / Ambisonics liveset)
  • Natálie Pleváková (CZ / Ambisonics liveset)
  • Dolphins of Goa (Leipzig / live)
  • Sebastian Bestier (DE)
  • Jan Krtička (phonon~ crew, CZ / live)
  • Land.schafft.sound (Dresden / live)
  • Tatjana Bikic (Dresden / Hörspiel)
Sauna:
  • Literarischer Aufguss. Lesung: „True Hallucinations“ von Terence McKenna
Der Eintritt zum Liquid Sound Festival ist im regulären Thermeneintritt inbegriffen. Zusätzliche Kosten fallen nicht an. Im Vorverkauf gibt es keine Tickets, Tagestickets behalten ihre Gültigkeit bis Sonntagfrüh um 8:30 Uhr. Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis von 17 € pro Person am 8. November ab 1:00 bis 8:30 Uhr (nur an der Kasse ab 1:00 Uhr erhältlich).

Wie üblich findet das Liquid Sound Festival in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Es lohnt sich, einen Blick über den Beckenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern:

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