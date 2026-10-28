Die lange Festivalnacht der Unterwassermusik

Folgende Konzerthighlights auf der Bühne über dem Wasser und fantasiereiche Videokunst erwarten die Besuchenden in Bad Orb:
- Oriental Tropical feat. Vincent Schemel (Trompete). Ein exklusives Set zwischen Ambient, Electronica und globalen Rhythmen.
- MOUSSA-HAVA-KLEITO. Eine bezaubernde Melange aus Musik-Gesang-Körperskulptur.
- Karakum. Die Band aus Leipzig sorgt für mitreißende Grooves und stimmungsvolle Momente.
- IODANCE. Der urbane Tanzmagier Dennis Serikow.
- Juladi. Die Videokünstlerin arbeitet interaktiv mit Publikum und Therme.
- JADA. Deutsch-brasilianische Multimedia-Künstlerin mit einem genreübergreifenden DJ-Set.
- Langstrumpf (MUNA, Keep Yourself, N.O.W.N.). Unkonventionell, intuitiv und mit Gespür für den Moment.
- Stefan Kreuzer. Lädt mit seinen Beats ein, in die besondere Atmosphäre der Morgenstimmung zum Ausklang des Festivals einzutauchen.
- Valentigro. Zelebriert Atemaufgüsse in der Sauna.
Das Festivalticket zum Preis von 58 € pro Person garantiert den Zugang zum Liquid Sound Festival, Einlass: 17:00 Uhr, Programmstart: 18:00 Uhr. Vorab nur im TICKETSHOP erhältlich (Restkarten an der Abendkasse). Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis von 17 € pro Person am 8. November ab 1:00 bis 8:30 Uhr (nur an der Kasse ab 1:00 Uhr erhältlich).
Öffnungszeiten:
Der reguläre Thermenbetrieb endet am Samstag, 7. November um 16:00 Uhr, an diesem Tag werden keine Tagestickets verkauft. Ab 17:00 Uhr findet der Einlass nur mit Festivalticket statt und ist gültig bis Sonntag, 8. November um 8:30 Uhr.
Wie üblich findet das Liquid Sound Festival in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Es lohnt sich, einen Blick über den Beckenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern:
- Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Sulza: events/bad-sulza
- Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Schandau: events/bad-schandau
- Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Orb: events/bad-orb