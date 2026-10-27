Die lange Festivalnacht der Unterwassermusik

Folgende Konzerthighlights auf der Bühne über dem Wasser und fantasiereiche Videokunst erwarten die Besuchenden in Bad Sulza:
- Anne Rimpler. Live-Violinistin aus Thüringen schenkt uns einen bunten Mix aus Rock, Pop, gepaart mit modernen Stücken.
- BK&S (Manikin Records). Das deutsch-holländische Trio spielt fließende, schwebefreundliche elektronische Livemusik.
- Delhia de France. Independent-Musikerin aus Jena, nun Los Angeles liefert Stimme und bezaubernde Arrangements.
- Conzum. Der Videokünstler aus Jena sorgt für bewegte Bilder im immersiven Raum.
- micro_space. Hypnotisches DJ-Set der Liquid Sound Club Newcomerin.
- Jetpilot vs. Inannia. DJ-Set mit Ambient, ChillOut, 90s für die frühen Morgenstunden.
- Liquid Sweat Club. Musikalische Event-Aufgüsse in der Sauna die ganze, lange Nacht bis in den frühen Morgen.
Das Festivalticket zum Preis von 58 € pro Person garantiert den Zugang zum Liquid Sound Festival, Einlass: 17:00 Uhr, Programmstart: 18:00 Uhr. Vorab nur im TICKETSHOP erhältlich (Restkarten an der Abendkasse). Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis von 17 € pro Person am 8. November ab 1:00 bis 8:30 Uhr (nur an der Kasse ab 1:00 Uhr erhältlich).
Öffnungszeiten:
Der reguläre Thermenbetrieb endet am Samstag, 7. November um 16:00 Uhr, an diesem Tag werden keine Tagestickets verkauft. Ab 17:00 Uhr findet der Einlass nur mit Festivalticket statt und ist gültig bis Sonntag, 8. November um 8:30 Uhr.
Wie üblich findet das Liquid Sound Festival in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Es lohnt sich, einen Blick über den Beckenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern:
- Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Sulza: events/bad-sulza
- Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Schandau: events/bad-schandau
- Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Orb: events/bad-orb