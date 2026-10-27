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Die lange Festivalnacht der Unterwassermusik

25. Liquid Sound Festival in der Toskana Therme Bad Sulza

(lifePR) (Bad Sulza, )
Vom 7. November 18:00 Uhr bis zum 8. November 8:30 Uhr lädt die Toskana Therme Bad Sulza beim 25. Liquid Sound Festival einmal mehr zur längsten Badenacht des Jahres und bietet ein entspannt-spannendes Programm aus Live- und elektronischer Musik, mit Licht und Videoprojektion von Samstagabend bis Sonntagfrüh. Das weltweit einzigartige Event ist der alljährliche Höhepunkt – seit einem Vierteljahrhundert.

Folgende Konzerthighlights auf der Bühne über dem Wasser und fantasiereiche Videokunst erwarten die Besuchenden in Bad Sulza:
  • Anne Rimpler. Live-Violinistin aus Thüringen schenkt uns einen bunten Mix aus Rock, Pop, gepaart mit modernen Stücken.
  • BK&S (Manikin Records). Das deutsch-holländische Trio spielt fließende, schwebefreundliche elektronische Livemusik.
  • Delhia de France. Independent-Musikerin aus Jena, nun Los Angeles liefert Stimme und bezaubernde Arrangements.
  • Conzum. Der Videokünstler aus Jena sorgt für bewegte Bilder im immersiven Raum.
Ab 1:00 Uhr geht es halb träumend, halb tanzend durch die Nacht mit den besten DJs des Liquid Sound Club bis der Frühnebel allmählich steigt:
  • Egregore & Xa✴︎s. Hybrid DJ- & Liveset der im Berliner Berghain Umfeld aktiven Künstler.
  • micro_space. Hypnotisches DJ-Set der Liquid Sound Club Newcomerin.
Außerdem:
  • Liquid Sweat Club. Musikalische Event-Aufgüsse in der Sauna die ganze, lange Nacht bis in den frühen Morgen.
Tickets:

Das Festivalticket zum Preis von 58 € pro Person garantiert den Zugang zum Liquid Sound Festival, Einlass: 17:00 Uhr, Programmstart: 18:00 Uhr. Vorab nur im TICKETSHOP erhältlich (Restkarten an der Abendkasse). Für Nachtschwärmer gibt es ein besonderes Angebot mit dem Tiefnachtticket zum Preis von 17 € pro Person am 8. November ab 1:00 bis 8:30 Uhr (nur an der Kasse ab 1:00 Uhr erhältlich).

Öffnungszeiten:

Der reguläre Thermenbetrieb endet am Samstag, 7. November um 16:00 Uhr, an diesem Tag werden keine Tagestickets verkauft. Ab 17:00 Uhr findet der Einlass nur mit Festivalticket statt und ist gültig bis Sonntag, 8. November um 8:30 Uhr.

Wie üblich findet das Liquid Sound Festival in allen drei Toskana Thermen gleichzeitig statt. Es lohnt sich, einen Blick über den Beckenrand zu werfen, mit allen Infos und Links zu den Festival-Performern:

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