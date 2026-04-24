Der 1. Geburtstag der „Wasserkante“ und erfrischende Angebote

Das am 1. Mai 2025 offiziell ausgelaufene Pop up-Restaurant „Wasserkante“ unterhalb der Toskana Therme, direkt im Kurpark Bad Orb gelegen, verwöhnt nun seit einem Jahr die Geschmacksknospen. Und hat noch in petto. Auch die Toskana Therme Bad Orb legt nach in Sachen Wellness zum Sparpreis.



1. Mai 2026 Geburtstag „Wasserkante“



Wir feiern 1. Geburtstag unter freiem Himmel! Von 12 bis 17 Uhr ist Day Drinking und entspannte Lounge-Musik angesagt. Ab 17 Uhr ist der Dancefloor heiß für das DJ Set von Jürgen Metzler und Jochen Rieger (dadaBleep), zwei Bad Orber Originale. Bis 22 Uhr lassen sie die Platten und Wasserkanten-Fans sprudeln.



Die „Wasserkante“ ist ab sofort sonntags von 12 bis 17 Uhr bei gutem Wetter geöffnet, kreatives Streetfood und coole Drinks stehen auf der wechselnden Speisekarte – KURrywurst als All-Time-Favourite. Der Eintritt zur Veranstaltung am 1. Mai an der Wasserkante ist frei.



Die Toskana Therme Bad Orb weitet ihre Happy Hour-Aktion aus:



Montags von nun an ganztägig 2 Stunden zahlen – 3 Stunden baden (ausgenommen sind bereits rabattierte Tarife, Feiertage und hessische Schulferien). Extra Portion Auszeit gönnen, Alltag draußen lassen und eintauchen in pure Wohlfühlmomente.



Zudem Neues in der Badelandschaft:



Montags bis freitags ab 11:30 Uhr wird wieder kostenfreie Wassergymnastik angeleitet im Bewegungsbecken angeboten (ausgenommen an Feiertagen und während der hessischen Schulferien), es fällt lediglich der reguläre Thermeneintritt an.



Neues in der Saunawelt:



Im Außengelände entsteht derzeit eine moderne Infrarotsauna. Die Anwendung von einigen Minuten genügt, um bei niedrigerer Temperatur eine Tiefenwirkung zu erzielen. Bald verfügbar.

(lifePR) (