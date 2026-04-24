Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1058678

Toskanaworld AG Rudolf-Gröschner-Straße 11 99518 Bad Sulza, Deutschland http://www.toskanaworld.net
Ansprechpartner:in Frau Petra Lulei +49 36461 91046
Logo der Firma Toskanaworld AG

Der 1. Geburtstag der „Wasserkante“ und erfrischende Angebote

(lifePR) (Bad Sulza, )
Das am 1. Mai 2025 offiziell ausgelaufene Pop up-Restaurant „Wasserkante“ unterhalb der Toskana Therme, direkt im Kurpark Bad Orb gelegen, verwöhnt nun seit einem Jahr die Geschmacksknospen. Und hat noch in petto. Auch die Toskana Therme Bad Orb legt nach in Sachen Wellness zum Sparpreis.

1. Mai 2026 Geburtstag „Wasserkante“

Wir feiern 1. Geburtstag unter freiem Himmel! Von 12 bis 17 Uhr ist Day Drinking und entspannte Lounge-Musik angesagt. Ab 17 Uhr ist der Dancefloor heiß für das DJ Set von Jürgen Metzler und Jochen Rieger (dadaBleep), zwei Bad Orber Originale. Bis 22 Uhr lassen sie die Platten und Wasserkanten-Fans sprudeln.

Die „Wasserkante“ ist ab sofort sonntags von 12 bis 17 Uhr bei gutem Wetter geöffnet, kreatives Streetfood und coole Drinks stehen auf der wechselnden Speisekarte – KURrywurst als All-Time-Favourite. Der Eintritt zur Veranstaltung am 1. Mai an der Wasserkante ist frei.

Die Toskana Therme Bad Orb weitet ihre Happy Hour-Aktion aus:

Montags von nun an ganztägig 2 Stunden zahlen – 3 Stunden baden (ausgenommen sind bereits rabattierte Tarife, Feiertage und hessische Schulferien). Extra Portion Auszeit gönnen, Alltag draußen lassen und eintauchen in pure Wohlfühlmomente.

Zudem Neues in der Badelandschaft:

Montags bis freitags ab 11:30 Uhr wird wieder kostenfreie Wassergymnastik angeleitet im Bewegungsbecken angeboten (ausgenommen an Feiertagen und während der hessischen Schulferien), es fällt lediglich der reguläre Thermeneintritt an.

Neues in der Saunawelt:

Im Außengelände entsteht derzeit eine moderne Infrarotsauna. Die Anwendung von einigen Minuten genügt, um bei niedrigerer Temperatur eine Tiefenwirkung zu erzielen. Bald verfügbar.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.