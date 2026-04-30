Bett+Bike: Hotel „Zum Ritter“ bleibt fahrradfreundlicher Gastbetrieb
Das Hotel erfüllt die ADFC-Qualitätskriterien: Rad fahrende Gäste werden auch für nur eine Nacht aufgenommen, eine abschließbare Garage sichert die Fahrräder, auf dem Zimmer können Kleidung und Ausrüstung trocknen. Bereitgestellt werden ein reichhaltiges Frühstück oder Lunchpaket zum Mitnehmen, regionale Radwanderkarten, ein Set für kleinere Reparaturen und der Kontakt zur nächstgelegenen Werkstatt. E-Bike-Ladestation und kostenfreies WLAN sind ebenfalls am Haus vorhanden. Bis zur nächsten Qualitätsprüfung ist es Ziel, Standards für Fahrradgäste aufrechterhalten und verbessern.
5.900 zertifizierte Partnerbetriebe europaweit (Hotels, Pensionen, Herbergen, Campingplätze, Ferienwohnungen), touristische Anbieter vor Ort und engagierte Qualitätsprüfungen seit über 30 Jahren zeichnen das Netzwerk der ADFC Bett+Bike Service GmbH aus. Die Zertifizierung steht für einen Fahrradtourismus, der als Standortfaktor für lebenswerte Städte und Orte wirkt, die Verkehrswende vorantreibt und nachhaltig den Klimaschutz stärkt