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Tönjes Holding AG Syker Str. 201 27751 Delmenhorst, Deutschland https://www.toenjes.ag/
Ansprechpartner:in Herr Werner Thermann
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Wechsel im Vorstand der Tönjes Holding AG

(lifePR) (Delmenhorst, )
Der Vorstandsvorsitzende Gerd Kämena wird sich am 30. September 2026, nach 47 Jahren der Betriebszugehörigkeit, aus seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Tönjes Holding AG verabschieden und in den Ruhestand treten. Fast fünf Jahrzehnte lang hat er die Entwicklung der Firma begleiten und gestaltet. In dieser Zeit wurden immer wieder neue Meilensteine erreicht, Herausforderungen gemeistert und Erfolge gefeiert.

Er wird auch in Zukunft der Firma Tönjes verbunden bleiben und zum 1. Januar 2027 in den Aufsichtsrat der Tönjes Holding AG wechseln.

Dem Vorstand der Tönjes Holding AG gehören zukünftig Dennis Lehmann (Vorstand Technik), Michael Feldmann (Vorstand Vertrieb) und Thomas Hagen (Vorstand Finanzen) an. Den Vorstandsvorsitz übernimmt Dennis Lehmann, der seit 2017 dem Vorstand angehört. Herr Thomas Hagen wurde zum 01.Oktober 2026 vom Aufsichtsrat der Tönjes Holding AG zum Vorstand Finanzen bestellt. In seiner neuen Funktion wird er die finanzstrategische Ausrichtung des Unternehmens auf Vorstandsebene verantworten.

Thomas Hagen ist Diplom-Kaufmann (FH) und absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Steuerrecht. Während seiner beruflichen Laufbahn war er in verschiedenen Unternehmen in verantwortungsvollen Fach- und Führungspositionen tätig und verfügt über langjährige Expertise in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Seit 2023 verantwortet er den Bereich Finanzen bei der Tönjes Holding AG.

Diese Personalentscheidung unterstreicht das Bestreben der Tönjes Holding AG, kontinuierlich qualifizierte und erfahrene Führungskräfte aus dem eigenen Haus zu fördern und in Schlüsselpositionen zu bringen.

„Mit Thomas Hagen gewinnt unser Vorstand eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit hoher Finanzkompetenz und großer Erfahrung“, erklärt Vorstand Dennis Lehmann. Vorstandskollege Michael Feldmann ergänzt: „Wir profitieren natürlich darüber hinaus davon, dass er das Unternehmen bereits gut kennt.“ Beide freuen sich auf die Zusammenarbeit und die Impulse, die er in seiner neuen Rolle als Vorstandsmitglied setzen wird.

Tönjes Holding AG

Über Tönjes:
Das Familienunternehmen mit Sitz in Delmenhorst bei Bremen besteht bereits seit 1832. Seit mehr als 40 Jahren ist der Dienstleister im Bereich der Kfz-Zulassung und Kfz-Kennzeichen bundesweit einer der Marktführer. Zudem baut und vertreibt Tönjes weltweit seine eigenen Maschinen. Mit über 1.200 Mitarbeitenden in mehreren Tochtergesellschaften betreibt das Unternehmen ein deutschlandweites Netz aus über 250 Prägestellen und über 50 regionalen Zulassungsdiensten sowie das innovative digitale Zulassungsportal T-Kfz.de.

Über T-Kfz.de:
Das digitale Zulassungsportal T-Kfz.de von Tönjes vereint umfangreichen Service mit Zuverlässigkeit und persönlicher Erreichbarkeit. Als ein führender Anbieter für Dienstleistungen rund um das Thema Kfz-Zulassung liefert das praktische Onlineportal innerhalb weniger Werktage fertige Fahrzeugpapiere und Kennzeichen in die Briefkästen der Kundinnen und Kunden. Durch ein bundesweites Netzwerk an den Zulassungsstellen vor Ort sind die Verantwortlichen regional bestens vernetzt.

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