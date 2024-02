Sprachtraining der Zukunft! Mit dem innovativen Englisch-Lern-Headset "Pronounce" - in Deutschland erhältlich über den MindTecStore

Patentierte Technologie auf Basis der TOMATIS-Methode

Mit dem Pronounce" Englisch-Lern-Headset tritt die Welt des Sprachenlernens in eine neue Ära ein. Das Pronounce® Headset bietet eine innovative Kombination ausDurch die TOMATIS-Methode hilft das Headset, den richtigen Rhythmus der englischen Sprache zu erlernen und die Betonung in der Aussprache deutlich zu verbessern. Das Training erfolgt mit der ARRT-Wiederholungstechnik (Automatic & Rhythmic Repetition Technique), die im Vergleich zu herkömmlichen Lernmethoden wie Büchern oder Apps eineMit nurkönnen die Nutzer schnelle Fortschritte erzielen. Der Ansatz von Pronounce® ermutigt die Nutzer, von Anfang an Englisch zu sprechen, was zu einem schnelleren und effektiveren Lernprozess führt. Ein Abonnement ist nicht erforderlich und das Training kann bequemdurchgeführt werden.Das Pronounce® Headset eignet sich besonders für Personen mit mittleren Englischkenntnissen, die ihr Sprachniveau verbessern und fließend Englisch sprechen möchten. Es bietet eine patentierte Technologie, die die Wahrnehmung und Flüssigkeit der englischen Sprache deutlich verbessert.Diese bahnbrechende Technologie wurde über einen Zeitraum von drei Jahren an fünf europäischen Universitäten im Rahmen des SOKRATES-Programms getestet und bestätigt.Die herausragenden Merkmale des Pronounce® Headsets auf einen Blick:Das Pronounce® Headset ermöglicht es den Benutzern, schnell Sprachsicherheit zu erlangen und mehr Selbstvertrauen beim Sprechen der englischen Sprache zu entwickeln. Es hilft dabei, verschiedene Herausforderungen beim Sprechen der englischen Sprache zu meistern, sei es bei Besprechungen, Telefongesprächen, Bewerbungen oder in lauten Umgebungen.Das luxemburgische Unternehmen Pronounce® ist ein führender Anbieter im Bereich der neurosensorischen Stimulation für den Spracherwerb, basierend auf der wissenschaftlich fundierten TOMATIS-Methode. Mit über 60 Jahren Erfahrung in Forschung und Entwicklung hat sich das Unternehmen auf die Verbesserung der Sprachfähigkeiten spezialisiert. Als Teil der Tomatis Développement SA, bietet Pronounce innovative Technologien an, die insbesondere bei ADHS, Lern-, Konzentrations- und Sprachstörungen erfolgreich eingesetzt werden, mit einem besonderen Fokus auf Sprachtraining.Hans-Georg Bieschke, Geschäftsführer des MindTecStores, kommentiert:Der MindTecStore ist eine etablierte Plattform für innovative Technologien, die Menschen dabei unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und neue Fähigkeiten zu erlernen. Als exklusiver Anbieter von Pronounce®-Produkten in Deutschland freuen wir uns, unseren Kunden dieses revolutionäre Lernwerkzeug anbieten zu können.**Die AUDIO-LINGUA-Studie wurde über einen Zeitraum von drei Jahren an fünf europäischen Universitäten im Rahmen des SOKRATES-Programms, dem Aktionsprogramm der Europäischen Union für die transnationale Zusammenarbeit im Bildungsbereich, durchgeführt. Die Studie konzentrierte sich auf die Verbesserung des Hörverständnisses und des mündlichen Ausdrucks beim Erlernen einer Fremdsprache mit der TOMATIS-Methode. Dieses Training basiert nicht auf Grammatik, Wortschatz oder Syntax. Im Gegenteil, es konzentriert sich auf den Klang einer Sprache: ihren Rhythmus, ihre Melodie, ihren Ton, ihre Klänge. Erfahren Sie mehr