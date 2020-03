Ausstellung muss verschoben werden

Die GHM (Gesellschaft für Handwerksmessen mbH) als Veranstalter der Internationalen Handwerksmesse beruft sich in ihrer Begründung für die Absage der IHM 2020 auf die dringende Empfehlung des Krisenstabs der Bayerischen Staatsregierung, große, internationale Messen bis auf Weiteres abzusagen oder zu verschieben. Die nächste Internationale Handwerksmesse findet damit erst wieder 2021 statt. Weiterführende Informationen unter: www.ihm.de Aufgrund der Absage der IHM kann auch der Bundesentscheid nicht wie geplant durchgeführt werden. Das Organisationsteam von Tischler Schreiner Deutschland wird daher in den kommenden Wochen, gemeinsam mit seinen Partnern und abhängig von den Entwicklungen der Corona-Thematik, prüfen, welche adäquaten Alternativen zu den ursprünglichen Planungen bestehen. Ziel ist es, den Wettbewerb zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachzuholen.22 einmalige Möbelprojekte – allesamt bereits auf Innungs- und Landesebene prämierte Gesellenstücke – zeigt der Bundesgestaltungswettbewerb „Die Gute Form 2020“. Im Bundesentscheid werden die Arbeiten erneut ausgezeichnet – für ihre Idee, Formgebung, Funktion und Konstruktion.und MotivationNeben den drei Bundessiegern werden Sonderpreise für die Kategorien „Beschlag“ (gestiftet von OPO Oeschger), „Massivholz“ sowie „Oberfläche“ (gestiftet von TSD-Zukunftspartner Remmers) vergeben. Außerdem gibt es die Kategorie Publikumsliebling, die per öffentlichem Votum vergeben wird (nähere Informationen zum diesjährigen Verfahren werden noch bekanntgegeben).Der hochwertige Wettbewerbskatalog „Die Gute Form 2020“ ist Bestandteil der TSD-Nachwuchskampagne und hilft unter anderem Landesfachverbänden, Innungen und Innungsbetrieben bei der Nachwuchsarbeit. Die Gesellenstücke geben jungen Menschen eine gute Vorstellung davon, welche vielfältigen Möglichkeiten im Tischler-/ Schreinerberuf stecken. Auch wenn der Live-Auftritt in diesem Jahr verschoben werden muss, ist der Katalog bereits online: www.tischler-schreiner.de/die-gute-form-2020