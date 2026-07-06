Tiny House Verband erfolgreich auf der Messe New Housing
Für die vielen Besucherinnen und Besucher, die sich privat oder geschäftlich für Tiny Houses interessieren, war der Verbandsstand eine wichtige Anlaufstation, um Kontakte zu knüpfen und sich über die Marktsituation zu informieren. Etliche Interessierte entschieden sich direkt vor Ort für eine Mitgliedschaft und unterschrieben ihren Antrag noch auf der Messe.
Viele der im Verband organisierten Tiny-House-Hersteller waren als Aussteller vertreten und zeigten ihre innovativen Gebäudekonzepte. Ergänzt wurde das Angebot durch die Dienstleistungs-Mitglieder des Verbandes, die Fachbesucherinnen und Fachbesucher sowie angehende Bauherrinnen und Bauherren mit Workshops, Vorträgen und persönlicher Beratung an ihren Ständen umfassend informierten.
Im Forum stellte der Verband seine viel beachtete Flächenbörse vor, die künftig noch detailliertere Informationen zu Grundstücken bereithält, die für Tiny-House-Projekte gesucht oder angeboten werden. Auch die vom Tiny House Verband überarbeitete Industrienorm für Kleingebäude war auf der Messe erhältlich. Gemeinsam mit dem Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e. V. (BVCD) wurden zudem die vielfältigen Möglichkeiten zur Nutzung von Campingplätzen für Tiny Houses vorgestellt und diskutiert.
Einer der Besucher, die sich am Stand des Tiny House Verbands auf der New Housing ausführlich informierte, war Jens Metzger. Der 36-Jährige ist Mitglied des Landtags Baden-Württemberg für die Fraktion der Grünen und selbst Bewohner eines Tiny Houses. Er ist Mitglied im Ausschuss für Landesentwicklung und Wohnen und versprach auch die Anregungen und Impulse des Verbands in seine politische Arbeit einfließen zu lassen.
Der THV setzt sich dafür ein, Tiny Houses als rechtlich anerkannte, nachhaltige und bezahlbare Wohnform in Deutschland zu etablieren, indem er sich für Anpassungen im Baurecht, die Schaffung von Tiny-House-Parks, hohe ökologische Standards, finanzielle Förderungen sowie Aufklärungsarbeit und flexible Nutzungsmöglichkeiten stark macht. Dafür arbeitet der Verband mit Kommunen, Politik und Umweltorganisationen zusammen, entwickelte bereits eine Kleingebäude-Norm und fördert Projekte, um Tiny Houses als praktikable und umweltfreundliche Wohnalternative zu verankern.
Zum Tiny House Verband e. V.: www.tiny-house-verband.de
Tiny House Verband e. V. - Alter Schlachthof 33 - 76131 Karlsruhe
Tel. +49 721 95 779 290 - info@tiny-house-verband.de - http://tiny-house-verband.de
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