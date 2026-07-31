time4you unterstützt Schachschule Karlsruhe, 18. Karlsruher Kinderschachturnier war voller Erfolg
Zwei erfolgreiche Schachturniere der Schachschule für Kinder in Karlsruhe
Seit fast sieben Jahren fördert das Unternehmen deshalb auch mit großer Freude die Schachschule in der Stadt mit ihrer Jahresspende. In diesem Sommer konnten zudem gleich zwei Turniere finanziert und mit dem engagierten Schul- und Helferteam und der Leitung der Schule umgesetzt werden.
So veranstaltete im Juni 2026 die Schachschule Karlsruhe zwei erfolgreiche Schachturniere, an denen insgesamt 79 Kinder teilnahmen. Den Auftakt machte am 13. Juni 2026 das Bambini-Schachturnier. 14 Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren sammelten dabei ihre ersten Turniererfahrungen. Mit großer Begeisterung, Konzentration und Fairness spielten sie ihre Partien. Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine Teilnahmeurkunde als Anerkennung für seinen Einsatz.
Kurz darauf, am 20. Juni 2026, fand dann das 18. Karlsruher Kinderschachturnier mit 65 Kindern statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielten in drei Gruppen: Anfänger, Fortgeschrittene und starke Spieler. In jeder Gruppe wurden die Plätze 1 bis 3 mit Pokalen und Medaillen ausgezeichnet. Alle weiteren Kinder erhielten eine Medaille sowie ein Schachbuch als Erinnerung an das Turnier.
time4you unterstützte mit der Finanzierung der beiden Schachturniere und EuroSchach Dresden stellte Preise in Form von Schachbüchern für die Kinder zur Verfügung.
Fazit der time4you: „IT-Prozesse und Schachzüge haben vieles gemeinsam. In der Gemeinschaft zu tüfteln und Strategien zu entwickeln macht Spaß und bringt viele schöne und emotionale Momente mit sich. Wir fanden die Idee einer Schachschule von Anfang an großartig. Herzlichen Glückwunsch an die vielen kleinen Schachfans und die Gewinner des 18. Karlsruher Kinderschachturnier.“
Social Media Beitrag: hier
Soziales Engagement und Forschung: Infos hier