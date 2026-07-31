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time4you unterstützt Schachschule Karlsruhe, 18. Karlsruher Kinderschachturnier war voller Erfolg

Zwei erfolgreiche Schachturniere der Schachschule für Kinder in Karlsruhe

(lifePR) (Karlsruhe, )
Regionales Engagement für Vereine, Schulen, für den Standort Karlsruhe? Das war schon immer ein wichtiges Anliegen für die time4you, die als IT-Unternehmen mit Wurzeln in Karlsruhe seit 1999 aktiv ist. Als Experte für Digitales Lernen, Weiterbildung und Lerntechnologien unterstützt die time4you auch gezielt einzelne Schulen und Initiativen, die die Gemeinschaft bereichern.

Seit fast sieben Jahren fördert das Unternehmen deshalb auch mit großer Freude die Schachschule in der Stadt mit ihrer Jahresspende. In diesem Sommer konnten zudem gleich zwei Turniere finanziert und mit dem engagierten Schul- und Helferteam und der Leitung der Schule umgesetzt werden.

So veranstaltete im Juni 2026 die Schachschule Karlsruhe zwei erfolgreiche Schachturniere, an denen insgesamt 79 Kinder teilnahmen. Den Auftakt machte am 13. Juni 2026 das Bambini-Schachturnier. 14 Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren sammelten dabei ihre ersten Turniererfahrungen. Mit großer Begeisterung, Konzentration und Fairness spielten sie ihre Partien. Zum Abschluss erhielt jedes Kind eine Teilnahmeurkunde als Anerkennung für seinen Einsatz.

Kurz darauf, am 20. Juni 2026, fand dann das 18. Karlsruher Kinderschachturnier mit 65 Kindern statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielten in drei Gruppen: Anfänger, Fortgeschrittene und starke Spieler. In jeder Gruppe wurden die Plätze 1 bis 3 mit Pokalen und Medaillen ausgezeichnet. Alle weiteren Kinder erhielten eine Medaille sowie ein Schachbuch als Erinnerung an das Turnier.

time4you unterstützte mit der Finanzierung der beiden Schachturniere und EuroSchach Dresden stellte Preise in Form von Schachbüchern für die Kinder zur Verfügung.

Fazit der time4you: „IT-Prozesse und Schachzüge haben vieles gemeinsam. In der Gemeinschaft zu tüfteln und Strategien zu entwickeln macht Spaß und bringt viele schöne und emotionale Momente mit sich. Wir fanden die Idee einer Schachschule von Anfang an großartig. Herzlichen Glückwunsch an die vielen kleinen Schachfans und die Gewinner des 18. Karlsruher Kinderschachturnier.“

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time4you GmbH communication & learning

Die time4you GmbH communication & learning mit Sitz in Karlsruhe bietet Software und Dienstleistungen für E-Learning, Talentmanagement und Seminarmanagement und unterstützt seit 1999 Unternehmen, Behörden und Bildungsanbieter bei der Digitalisierung von Lernen und Lernprozessen. Das innovative Unternehmen bietet seinen national und international tätigen Kunden maßgeschneiderte High-End- sowie Ready-to-Go-Lösungen auf Basis der IBT® SERVER-Software. Das Dienstleistungs-Portfolio umfasst Beratung, Implementierung, Hosting, Schulung und Support sowie individuellen E-Learning Content und ca. 2.400 Online-Kurse. Der IBT® SERVER zählt zu den besten Systemen auf dem Markt und wird kontinuierlich im Dialog mit Kunden, Forschungseinrichtungen und Stakeholdern weiterentwickelt. Künstliche Intelligenz nimmt im IBT SERVER eine Schlüsselrolle ein. So zum Beispiel bei der automatischen Planung in der Seminarverwaltung, bei personalisierten Lernpfaden und bei Recommendations. Mit dem Chatbot-Tool JIX realisiert das KI-Team digitale Helfer für Aus- und Weiterbildung, HR, Marketing und Support. Der KI-Companion im Autorentool verbessert und beschleunigt die Entwicklung von E-Learning-Content. Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel Deutsche Telekom AG, Freenet AG, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Knipex, Landeshauptstadt Stuttgart, Landeshauptstadt Düsseldorf, Landeshauptstadt Wiesbaden, Dr. Pfleger Arzneimittel, KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V., Meiko, Nikolauspflege, Paulinenpflege, Reviderm, R+V-Versicherung, Sparkassenstiftung, Stadt Heidelberg, Stadt Karlsruhe, Stadt Witten, Gothaer Versicherung, Transnet BW, Würth AG und viele mehr vertrauen auf die Softwarelösungen und Expertise der time4you GmbH. time4you zählt zu den forschenden Unternehmen in Deutschland und ist Mitglied im BITKOM e.V.

Mehr Informationen: https://www.time4you.de

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