time4you unterstützt Schachschule Karlsruhe, 18. Karlsruher Kinderschachturnier war voller Erfolg

time4you GmbH communication & learning

Die time4you GmbH communication & learning mit Sitz in Karlsruhe bietet Software und Dienstleistungen für E-Learning, Talentmanagement und Seminarmanagement und unterstützt seit 1999 Unternehmen, Behörden und Bildungsanbieter bei der Digitalisierung von Lernen und Lernprozessen. Das innovative Unternehmen bietet seinen national und international tätigen Kunden maßgeschneiderte High-End- sowie Ready-to-Go-Lösungen auf Basis der IBT® SERVER-Software. Das Dienstleistungs-Portfolio umfasst Beratung, Implementierung, Hosting, Schulung und Support sowie individuellen E-Learning Content und ca. 2.400 Online-Kurse. Der IBT® SERVER zählt zu den besten Systemen auf dem Markt und wird kontinuierlich im Dialog mit Kunden, Forschungseinrichtungen und Stakeholdern weiterentwickelt. Künstliche Intelligenz nimmt im IBT SERVER eine Schlüsselrolle ein. So zum Beispiel bei der automatischen Planung in der Seminarverwaltung, bei personalisierten Lernpfaden und bei Recommendations. Mit dem Chatbot-Tool JIX realisiert das KI-Team digitale Helfer für Aus- und Weiterbildung, HR, Marketing und Support. Der KI-Companion im Autorentool verbessert und beschleunigt die Entwicklung von E-Learning-Content. Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel Deutsche Telekom AG, Freenet AG, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Knipex, Landeshauptstadt Stuttgart, Landeshauptstadt Düsseldorf, Landeshauptstadt Wiesbaden, Dr. Pfleger Arzneimittel, KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V., Meiko, Nikolauspflege, Paulinenpflege, Reviderm, R+V-Versicherung, Sparkassenstiftung, Stadt Heidelberg, Stadt Karlsruhe, Stadt Witten, Gothaer Versicherung, Transnet BW, Würth AG und viele mehr vertrauen auf die Softwarelösungen und Expertise der time4you GmbH. time4you zählt zu den forschenden Unternehmen in Deutschland und ist Mitglied im BITKOM e.V.



Mehr Informationen: https://www.time4you.de

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