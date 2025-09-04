Branchenfokus Verwaltung

Kontakt
Die time4you punktet bei ihren LMS-Angeboten und der time2know Content Library mit Vielfalt, Trennschärfe und Branchenfokus. Die Kategorie Branchen der time2know liefert zum Beispiel mit über 400 Kursen Wissensblöcke und Schwerpunktthemen, die in  Stadtverwaltung und Versicherungen, Pflege oder Bildungswesen relevant sind.  

Im Branchenthema Öffentliche Verwaltung geht es u.a. um abteilungsübergreifende Kooperationen, ebenso wie den Umgang mit Bürgeranfragen, effiziente Arbeitsabläufe und Verbesserung von Kommunikation und Organisation sowie das Festlegen eigener Lernziele. Die Anfragen der Kommunen rund um digitales Lernen zeigen: branchenfokussierte Plattformen werden immer mehr nachgefragt und geschätzt.

Im Bereich Verwaltung hat die time4you langjährige Erfahrung und Referenzen und durfte einige Öffentliche Verwaltungen in der digitalen Entwicklung von Anfang an mitbegleiten und unterstützen. So auch die Landeshauptstadt Stuttgart. Seit Anfang 2025 bietet der „Digitale Campus DiCa“ allen 16.000 Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Stuttgart eine zentrale Online‐Plattform für ihre berufliche Weiterbildung. Das Projekt wurde mit dem e-Learning Award 2025 prämiert.

Mit welchen Tools man bei der digitalen Weiterbildung erfolgreich agiert? Zum Einstieg in neue Themen bieten sich kurze Videos oder Learning Nuggets gut an, wie es Kim Stollsteimer von der Landeshauptstadt Stuttgart, empfiehlt.

Tell me how you learn: Podcast-Folge #31

Das komplette Video-Interview mit Kim Stollsteimer, Sachgebietsleiterin des Bildungscampus der Landeshauptstadt Stuttgart unter dem Titel:Fehler sind keine Rückschläge, sondern Lernchancenist hier zu sehen

