Branchenfokus Verwaltung
time4you setzt mit IBT SERVER und time2know gezielt auf Branchenfokus
Im Branchenthema Öffentliche Verwaltung geht es u.a. um abteilungsübergreifende Kooperationen, ebenso wie den Umgang mit Bürgeranfragen, effiziente Arbeitsabläufe und Verbesserung von Kommunikation und Organisation sowie das Festlegen eigener Lernziele. Die Anfragen der Kommunen rund um digitales Lernen zeigen: branchenfokussierte Plattformen werden immer mehr nachgefragt und geschätzt.
Im Bereich Verwaltung hat die time4you langjährige Erfahrung und Referenzen und durfte einige Öffentliche Verwaltungen in der digitalen Entwicklung von Anfang an mitbegleiten und unterstützen. So auch die Landeshauptstadt Stuttgart. Seit Anfang 2025 bietet der „Digitale Campus DiCa“ allen 16.000 Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Stuttgart eine zentrale Online‐Plattform für ihre berufliche Weiterbildung. Das Projekt wurde mit dem e-Learning Award 2025 prämiert.
Mit welchen Tools man bei der digitalen Weiterbildung erfolgreich agiert? Zum Einstieg in neue Themen bieten sich kurze Videos oder Learning Nuggets gut an, wie es Kim Stollsteimer von der Landeshauptstadt Stuttgart, empfiehlt.
Tell me how you learn: Podcast-Folge #31
Das komplette Video-Interview mit Kim Stollsteimer, Sachgebietsleiterin des Bildungscampus der Landeshauptstadt Stuttgart unter dem Titel:Fehler sind keine Rückschläge, sondern Lernchancenist hier zu sehen
