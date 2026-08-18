Werro, Kambundji und Olympiasieger in Bellinzona: GalAthletics erleichtert Anreise aus der ganzen Schweiz

Mit einer neuen SBB-Partnerschaft profitieren Besucherinnen und Besucher von vergünstigten Bahnreisen ins Tessin. Am 30. August trifft im Stadio Comunale die Schweizer Leichtathletik-Elite auf Weltmeister, Europameister und Olympiasieger aus aller Welt.



Wenn sich am 30. August die internationale Leichtathletik-Elite in Bellinzona trifft, stehen zahlreiche Schweizer Publikumslieblinge und internationale Topstars am Start. Bereits bestätigt sind unter anderem Audrey Werro, Ditaji Kambundji, Mujinga Kambundji, Angelica Moser und Ricky Petrucciani. Hinzu kommen Olympiasieger, Weltmeister und Europameister verschiedener Disziplinen, die Bellinzona einmal mehr zu einem der hochkarätigsten Treffen unter Spitzensportlern Europas machen.



Besonders im Fokus steht Audrey Werro. Die Freiburgerin zählt aktuell zu den erfolgreichsten Schweizer Leichtathletinnen und reist mit der gerade bei den Europameisterschaften errungenen Goldmedaille über 800m in Birmingham, ins Tessin. Gemeinsam mit Ditaji Kambundji und weiteren Schweizer Topathletinnen bildet sie das Aushängeschild eines Sportevents, das sich wieder als feste Grösse im internationalen Leichtathletik-Kalender etabliert hat.



Um die Anreise aus der Deutschschweiz attraktiver zu gestalten, haben die Organisatoren gemeinsam mit der SBB eine neue Mobilitätskooperation lanciert. Nach dem Kauf eines Tickets profitieren Besucherinnen und Besucher von 30 Prozent Rabatt auf die Bahnfahrt ins Tessin. Das Angebot gilt für die Anreise am 28., 29. und 30. August sowie für die Rückreise am 31. August. Dieselben Konditionen gelten auch auf den grenzüberschreitenden TILO-Verbindungen aus Norditalien. Ergänzt wird das Angebot durch die bereits angekündigte kostenlose Nutzung des öffentlichen Verkehrs im gesamten Tessin für alle Ticketinhaberinnen und Ticketinhaber.



Das GalAthletics Bellinzona findet am Sonntag, 30. August, im Stadio Comunale statt. Dank seiner besonderen Stadionkonzeption erleben Zuschauerinnen und Zuschauer viele Wettkämpfe aus nächster Nähe. Mit dem GalAthletics Village, einem erweiterten Gastro-Angebot und kostenlosem Eintritt für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren richtet sich die Veranstaltung zudem bewusst an Familien und Sportfans aus der ganzen Schweiz.

(lifePR) (