Ticino Turismo setzt Kampagne “Das muss du erlebt haben“ 2026 fort
Die Kampagne greift verschiedene Themen auf, im Frühling beginnend mit Outdoor-Erlebnissen über Dolce far niente bis hin zu Zeitreisen. Neu liegt ein besonderer Fokus auf versteckten Perlen: weniger bekannte Orte, stille Naturplätze oder authentische Dörfer, die das Tessin von einer überraschenden und besonders ursprünglichen Seite zeigen. Damit lädt die Kampagne dazu ein, die Destination auch jenseits der bekannten Pfade, also deren unbekannte Seite, zu entdecken.
Im Mittelpunkt steht erneut die Tessiner Bucket List, die Besucherinnen und Besucher dazu inspiriert, das Tessin auf ihre eigene Weise zu erleben. Verschiedene Themen geben Inspirationen für individuelle Reiserlebnisse. Auf der Website unter ticino.ch/bucketlist können Nutzerinnen und Nutzer ihre persönliche Tessin Bucket List erstellen, Lieblingsaktivitäten auswählen und ihre Wunschliste teilen; dabei sichern sie sich die Chance, eins der ausgewählten Erlebnisse aus allen Regionen des Tessins zu gewinnen.
Ganz gleich, welche Aktivität man bevorzugt, ein Familienabenteuer, eine Reise zu den Traditionen der Region oder einen Tag an der frischen Luft unter der Sonne, mit dem Ticino Ticket lässt sich die Region bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos erkunden, sobald bei einem der vielen Unterkunftspartner des Ticino Ticket gebucht ist. Ausserdem erhalten Gäste attraktive Rabatte auf über 170 ausgewählte Erlebnisse ticino.ch/ticket.
Begleitet wird die Kampagne von einer attraktiven Frühlingsaktion in Zusammenarbeit mit der Coopzeitung und Coopération, Switzerland Travel Centre und SBB RailAway. Mehr als 55 ausgewählte Hotels im Tessin bieten ein spezielles Package, welches zwei Übernachtungen inklusive Frühstück und ein Abendessen beinhaltet, an. Ausserdem gibt es 30% Rabatt auf die Hin- und Rückreise bei Nutzung der ÖV, eine ideale Gelegenheit das Frühlingserwachen im Süden der Schweiz zu erleben. Preise ab 199 CHF pro Person.
Die Kampagne wird auch 2026 über verschiedene Kanäle ausgespielt, von digitalen Formaten, Out of Home bis Social Media und interaktiven Aktionen: So bringt eine österliche Schatzsuche in Zürich und Lausanne die Kampagne direkt in zwei Schweizer Städte. Über Hinweise in den sozialen Medien werden Teilnehmende dazu eingeladen, eine versteckte Schatztruhe mit Preisen aus dem Tessin zu finden.