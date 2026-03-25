Tessiner Genuss in Zürich: «Gusta Ticino» geht in die dritte Runde
Entlang einer rund neun Kilometer langen Route, mit Start in der Europaallee, entdecken die Teilnehmenden in gestaffelten Gruppen an sieben kulinarischen Stationen die Vielfalt der Tessiner Küche. In Parks, auf diversen Plätzen und an verschiedenen weiteren Ecken der Stadt reicht das Angebot von Polenta und alpinen Käsespezialitäten bis hin zu Risotto, süssen Köstlichkeiten sowie sorgfältig abgestimmten Wein- und Getränkebegleitungen.
Ein besonderes Highlight: GastroTicino und Ticino a Tavola bringen den «Risotto del Ghell» nach Zürich, zubereitet vom Carnevale del Ghell aus Ronco sopra Ascona, Gewinner der Tessiner Risotto-Meisterschaften 2024.
Ausserdem reist die Crème de la Crème der Tessiner Produzenten eigens für das Event nach Zürich und präsentiert ihre Produkte in einem urbanen, überraschenden Setting. Zahlreiche Produzenten, Weingüter, Craft-Brauereien und gastronomische Akteure sind Teil dieses genussvollen Netzwerks.
Das Event ist ein ganztägiges Erlebnis vom Frühstück bis zum Dessert und richtet sich dank der einfachen Route an ein breites Publikum.
«Gusta Ticino» ist das Ergebnis einer breit aufgestellten Zusammenarbeit: Neben den Initiatoren Ticino Turismo, Amis da la Forcheta, Swiss Wine Ticino und dem Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT) engagieren sich auch die vier regionalen Tourismusorganisationen sowie GastroTicino. Gemeinsam bringen sie nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch Geschichten, Fachwissen und Leidenschaft aus dem Tessin nach Zürich.
Wichtig für Interessierte: Die Teilnehmerzahl ist limitiert. Kinder unter 6 Jahren können gratis teilnehmen, müssen aber mit angemeldet sein, Tickets für Jugendliche kosten CHF 45,- und Erwachsene zahlen für das «Gusta Ticino» Vergnügen CHF 89,-. Die Tickets werden nach dem Prinzip «wer zuerst kommt, malt zuerst» vergeben. Sobald das Kontingent ausgeschöpft ist, ist keine Teilnahme mehr möglich.
Weitere Informationen und Tickets: www.gustaticino.ch