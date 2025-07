Tessin bringt mediterranes Lebensgefühl in den Europa-Park: Bella Ascona trifft Rust

Seit vergangenen Freitag, den 11. Juli 2025 ist das Tessin im Europapark Park an einem Oldtimer Pop-up Stand zu erkunden. Der Stand soll das Publikum mit ansprechenden Inhalten, vor allem Videomaterial, über das Tessin und besonderem Fokus auf die Region Ascona-Locarno in den kommenden drei Jahren inspirieren.Die interaktive Erlebnisstation lädt die Besucher dazu ein, das Tessin spielerisch zu entdecken, zum Beispiel mit einem unterhaltsamen Quiz zusammen mit Pardy, dem beliebten Maskottchen von Ascona-Locarno, das besonders bei den kleinen Gästen gut ankommt. Die Quizfragen reichen von „Was ist ein Ticinosuchus?“ bis zu „Wer sprang von der Staumauer im Verzascatal?“ Ziel ist es, Neugierde und Begeisterung für den Kanton Tessin zu wecken. Bei einer Verlosung können die Besucher ausserdem tolle Preise, wie zum Beispiel Übernachtungen und Aktivitäten im Tessin gewinnen. „Eine grosse Freude ist es, unseren Stand mit den Jungfraubahnen und Grindelwald Tourismus zu teilen“ kommentiert Daniela Bruderer, Tessin Tourismus, Country Manager Deutschland die Einweihung.Manuela Nicoletti, Director of Marketing, Country Manager Schweiz sieht viel Potenzial im Ausbau der langjährigen Partnerschaft mit dem Europa-Park: „Die Plattform bietet eine wertvolle Möglichkeit, unsere Sichtbarkeit in unseren wichtigsten Märkten Deutschland und der Schweiz gezielt zu stärken. Die Zusammenarbeit in diesem Rahmen unterstreicht die strategische Bedeutung solcher Kooperationen für die touristische Positionierung des Tessins.“Das Tessin ist reich an atemberaubenden Landschaften und attraktiven Städten, Ascona ist eine davon. Nicht umsonst ist die schöne Christa Rigozzi Botschafterin der Kampagne „Dolce Vita“ von Ascona-Locarno Tourismus. Das zauberhafte Dorf Ascona liegt am Nordufer des Lago Maggiore. Die mediterrane Landschaft und das milde Klima machen es zu einem der beliebtesten Reiseziele für Touristen. Derzeit ist Ascona im Rennen um den Titel „Schweizer Dorf des Jahres 2025“, der von der Schweizer Illustrierten ausgelobt wird. Mit deiner Stimme gibst du Ascona nicht nur die verdiente Anerkennung für seine Schönheit, sondern hast mit etwas Glück auch die Chance, fantastische Preise zu gewinnen.Abstimmen kannst du noch bis 27.07.2025 unter folgendem Link: www.villagedelannee.ch/ascona