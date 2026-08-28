Tausend Facetten des Tessiner Herbstes

Der Herbst im Tessin verwöhnt noch immer mit milden Temperaturen und sonnigen Tagen. Die ideale Zeit, um einen Gang zurückzuschalten, die Natur bewusst zu erleben und gesellige Momente zu geniessen. Goldgelb leuchtende Wälder, Spaziergänge durch die Weinberge während der Weinlese und Dörfer, in denen gelebte Traditionen den Alltag prägen, verleihen der Region einen ganz besonderen Charme. So zeigt sich das Tessin im Herbst von einer seiner authentischsten und zugleich überraschendsten Seite.Dank eines dichten Netzes an Wanderwegen und Routen für jeden Wandertyp ist das Bleniotal ein Paradies für alle, die gerne zu Fuss in der Natur unterwegs sind. Im Herbst erstrahlt die Landschaft des sogenannten Sonnentals in goldenen Farbtönen, während Kastanienbäume die Kulisse für stille Spaziergänge inmitten der Natur bilden. Ein Abstecher führt ins Seitental Val Malvaglia, oder man erkundet die Umgebung der Luzzone-Staumauer und des Lago di Carassina. Folgt man dem Bleniotal weiter hinauf bis zu seinem oberen Ende, gelangt man in die Nähe des Lukmanierpasses, wo die Landschaft zunehmend alpinen Charakter annimmt: Die Luft wird frischer und der Blick schweift über weite Landschaften, in denen sich sanfte Hochweiden mit den für diesen Teil der Region typischen Berggipfeln abwechseln. Vom Centro Pro Natura Lucomagno aus lässt sich die Gegend erkunden und die Quelle des Brenno erreichen. Der Fluss durchzieht das gesamte Bleniotal und schafft gerade hier zu jeder Jahreszeit eine Oase der Schönheit und Ruhe.Die Vigezzina-Centovalli-Bahn wurde 1923 mit dem Blick in die Zukunft eröffnet. Die Strecke, die damals die Schweiz mit Italien verband und dies bis heute tut, galt als Symbol für Fortschritt und Entwicklung. Heute entscheiden sich Reisende für eine Fahrt auf dieser bezaubernden Bahnstrecke, um die Freude am bewussten Entschleunigen neu zu entdecken. Die Reise eröffnet herrliche Ausblicke auf Landschaften, die sich im Herbst in die goldenen Farbtöne des Laubs kleiden. Gerade zu dieser Jahreszeit entfaltet die Fahrt dank der Abfolge malerischer Wälder, Täler und kleiner Dörfer einen ganz besonderen Reiz. Das gemächliche Tempo des Zuges lädt dazu ein, jedes Detail wahrzunehmen und sich von einer Landschaft überraschen zu lassen, die sich hinter jeder Kurve aufs Neue verändert. Der Foliage-Zug wird so zu einem der unverzichtbaren Erlebnisse der Saison und nimmt seine Gäste mit auf eine eindrucksvolle Reise mitten durch die Farben des Herbstes. Wer der Fahrt eine Prise Abenteuer verleihen möchte, findet auf der Centovallina zudem ein immersives Erlebnis. Bei Geheimnisse der Centovallina verwandelt sich die Zugfahrt in eine spannende Ermittlung auf Schienen: Rätsel begleiten die Reisenden, während vor dem Fenster die stimmungsvolle Herbstkulisse der Centovalli vorbeizieht. Eine originelle und fesselnde Art, die Reise selbst als Hauptdarsteller zu erleben und sich sowohl vom Geheimnis als auch vom Zauber der Landschaft in den Bann ziehen zu lassen.Mit dem Einzug des Herbstes ändert Lugano seinen Rhythmus und zeigt sich von einer seiner faszinierendsten und elegantesten Seiten, umgeben von den warmen Farben der Jahreszeit und einer intimeren Atmosphäre. Dank des milden Tessiner Klimas, das die schöne Jahreszeit verlängert, beginnt ein perfekter Herbstmorgen im Golf Club Lugano, einer gepflegten grünen Oase mit einem anspruchsvollen 18-Loch-Platz. Schmale Fairways und Wasserhindernisse fordern selbst erfahrene Golferinnen und Golfer heraus und machen jedes Loch abwechslungsreich und anspruchsvoll.Zurück in Richtung Stadtzentrum geht der Nachmittag mit einem Traditional Afternoon Tea im Hotel Splendide Royal weiter. Die elegante Atmosphäre der Belle-Époque-Bar bildet die perfekte Kulisse für eine zeitlos schöne Pause voller Raffinesse und kleiner Genussmomente. Anschliessend geht es weiter entlang der Via Nassa und der historischen, von Arkaden gesäumten Fussgängerzone, deren Boutiquen und Juweliergeschäfte die mondäne Seite Luganos widerspiegeln.Wenn das Tageslicht langsam dem Abend weicht, ist es Zeit für Kultur. Eine Vorstellung oder ein Konzert im LAC bildet die ideale Ergänzung zu einem Gourmet-Dinner in einem der Sternerestaurants der Region. Bevor der Tag zu Ende geht, bietet sich ein Spaziergang entlang der Seepromenade an: Dank der für den Tessiner Herbst typischen milden Temperaturen lassen sich die Abende noch lange im Freien geniessen, während sich die Lichter der Stadt im Wasser spiegeln und die letzten Schritte des Tages begleiten.Der Jahreszyklus der Traube endet alljährlich mit der Weinlese, der Ernte der Früchte und einem der bedeutendsten Momente des Weinbaujahres. Im Tessin, einer Region mit langer Weinbautradition, gehört das Mendrisiotto zu den wichtigsten Gebieten für den Rebbau sowie für die Ernte und Verarbeitung der Trauben. In diesem Jahr kommt der Weinlese eine ganz besondere Bedeutung zu: 2026 wird das 120-jährige Jubiläum der Einführung des Merlot im Tessin gefeiert. Die Weinlese ist somit weit mehr als eine landwirtschaftliche Tätigkeit: Sie ist eine lebendige Tradition, die tief in der Region verwurzelt ist. Verschiedene lokale Anbieter ermöglichen touristische Erlebnisse rund um die Weinlese und bieten den Teilnehmenden die Gelegenheit, für einen Tag in die Rolle eines Winzers oder einer Winzerin zu schlüpfen. Ein Erlebnis zum Mitmachen, das einen, wenn auch nur für einen Tag, in die Geschichte und Traditionen der Region eintauchen lässt. Doch der Herbst der Region spielt sich nicht nur zwischen den Weinreben ab, er bringt auch einen vielfältigen Veranstaltungskalender mit Volksfesten, Traditionen und gastronomischen Erlebnissen mit sich. Zu den bedeutendsten Anlässen gehört die Sagra dell’Uva in Mendrisio, die in diesem Jahr bereits zum siebzigsten Mal stattfindet. Ergänzt wird das Angebot durch Bike’n’Wine, ein Erlebnis, das eine gemütliche Velotour durch die Landschaften des Mendrisiottos mit Zwischenstopps verbindet, bei denen die lokalen Weine und Weinbaubetriebe entdeckt werden können.Im Herbst stehen Kastanien, Käse, Weine und weitere regionale Produkte im Mittelpunkt von Festen, Märkten und alten Bräuchen. Von Region zu Region erzählen sie von der tiefen Verbundenheit des Tessins mit seinem Land. Diese Veranstaltungen bieten wunderbare Gelegenheiten für gesellige Momente, bei denen lokale Produkte entdeckt und über Generationen weitergegebene Geschmacksnoten wiedergefunden werden können.In der Region Bellinzona lässt sich der Herbst in den historischen Gassen, die von Marktständen gesäumt sind, geniessen. Leuchtende Farben von Kaki und Kürbissen geben hier bereits einen Vorgeschmack auf die Aromen der Saison. An den Oktoberwochenenden bietet der Markt von Bellinzona eine schöne Gelegenheit, an den Ständen vorbeizuschlendern und sich von den Düften der regionalen Produkte leiten zu lassen.An den Ufern des Lago Maggiore und in seinen Tälern werden alte landwirtschaftliche Traditionen wieder lebendig. In Moghegno wird die Grà, das charakteristische Steingebäude, das einst zum Trocknen von Kastanien genutzt wurde, wie jeden Herbst wieder in Betrieb genommen: Am 15. Oktober findet das traditionelle Befüllen statt, einige Wochen später werden die getrockneten Kastanien wieder herausgenommen. Auch die gastronomische Veranstaltung rund um Ziegenfleisch zelebriert eine lokale kulinarische Tradition. Zu ihren Protagonisten gehören die Cicitt, Ziegenwürste, die als Slow-Food-Presidio anerkannt sind.In der Region Lugano hält die herbstliche Atmosphäre auch Einzug ins Herz der Stadt. Die Herbstfest in Lugano belebt Strassen und Plätze mit Tessiner Spezialitäten und macht einen Spaziergang durch das Zentrum zu einer Gelegenheit, diese regionalen Spezialitäten und ihre Geschichte kennenzulernen. Im Mendrisiotto bilden die Dörfer und die ländliche Umgebung die Kulisse für die Traditionen der Saison. Im Valle di Muggio feiert die Sagra della Castagna jedes Jahr eine Frucht, die über lange Zeit eine wichtige Ressource für die lokale Bevölkerung darstellte.