Süsse Überraschung in Zürich: Ticino Turismo spendiert Vermicelles
Die Vermicelleria ist ein echtes Zürcher Herbstphänomen. Seit 2019 öffnet das Pop-up jeweils nur für wenige Wochen seine Türen. Dieses Jahr ist sie noch bis 22. November in der Josefstrasse 129 im Kreis 5 zu Gast. Serviert werden Vermicelles aus frisch geernteten Marroni aus dem Bergell, Wallis und dem Tessin. Für den Tessiner Teil des Angebots zieht das Team sogar selbst mit Handschuhen und Körben los und sammelt eine Woche lang Kastanien in den Selven. Vermicelleria.ch
Die Aktion von Ticino Turismo brachte damit für einen Nachmittag noch etwas mehr Tessin nach Zürich. Gleichzeitig rückte der Wettbewerb «Das musst du erlebt haben» besondere Tessiner Erlebnisse in den Fokus. Mitmachen ist noch bis zum 31. Dezember 2026 möglich: Wer teilnimmt, kann aus verschiedenen Erlebnissen seine Favoriten auswählen und mit etwas Glück eines davon gewinnen. Ein eigens kreierter Flyer lieferte zudem Inspirationen zu den Tessiner Kastanienwegen und zur herbstlichen Bucket List auf ticino.ch/bucketlist.
Und die Kastanie liefert gleich den perfekten Anlass, den Genuss im Tessin fortzusetzen. Wer von Zürich oder der Deutschschweiz mit dem Zug in den Süden reist, kann bereits in Bellinzona den ersten vorweihnachtlichen Zwischenstopp einlegen. Neben dem traditionellen Samstagsmarkt gibt es im Advent zwei zusätzliche Gelegenheiten zum Flanieren und Geniessen: Am Sonntag, 13. und Sonntag, 20. Dezember, verwandeln fast 200 Marktstände die Altstadt und Teile der Viale Stazione in einen grossen Weihnachtsmarkt.
Von Bellinzona aus bieten sich gleich mehrere Möglichkeiten, den Tessiner Spätherbst weiter zu geniessen. Wer der Kastanie treu bleiben möchte, findet in Lugano eine besonders edle Variante: Bei Maison Giglia entstehen seit 1921 Marrons glacés und weitere Spezialitäten nach überlieferten Rezepturen und bis heute in aufwendiger Handarbeit.
Oder man zieht weiter an den Lago Maggiore, wo der Übergang in den Winter dank des milden Klimas seinen ganz eigenen Reiz hat. Winterland Ascona-Locarno verbindet vom 19. November bis 6. Januar Licht, Musik, Gastronomie und winterliche Erlebnisse. In Ascona führt dieses Jahr erstmals ein 700 Meter langer Eislaufweg entlang der Seepromenade. Selbst ein Abstecher auf die Brissago-Inseln ist dank ausgewählter Sonderöffnungen rund um Weihnachten und an Ferienwochenenden möglich.
So darf der Tessiner Herbst mit Kastanien und Vermicelles ruhig noch ein bisschen bleiben. Und wenn er langsam in den Winter übergeht, warten zwischen Weihnachtsmärkten, Marrons glacés, See und Palmen schon die nächsten überraschenden Erlebnisse. «Das musst du erlebt haben».