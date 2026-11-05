So vielfältig ist der Winter im Tessin

Im Tessin zeigt sich der Winter in vielen unterschiedlichen Facetten. In den tieferen Lagen ermöglicht das milde Klima weiterhin Aktivitäten in der Natur und im Freien, während sich weiter oben in den Bergen die Landschaft verändert und der Schnee den Weg für Langlauf, Schneeschuhwanderungen und Winterspaziergänge ebnet. Wenn Weihnachten dann näher rückt, erstrahlen die Plätze vieler Städte im Lichterglanz und es herrscht reges Treiben auf den Weihnachtsmärkten und in den Dörfern. Natur, Kultur, Schnee und festliche Atmosphäre machen die kalte Jahreszeit zu einer Gelegenheit, die vielen unterschiedlichen Seiten ein und derselben Region zu entdecken.Wer sagt, dass Camping nur im Sommer möglich ist? Dank des typisch milden Klimas im Tessin bieten verschiedene Campingplätze auch zwischen November und März die Möglichkeit, Ferien in unmittelbarem Kontakt mit der Natur zu verbringen. Eine Gelegenheit, die Region ausserhalb der Hauptsaison zu entdecken, die Ruhe der kühleren Monate zu geniessen und stille Täler oder Spiegelungen auf den Seen zu erleben. Camping zu dieser Jahreszeit bedeutet diesen direkten Kontakt mit der Natur neu zu entdecken und das milde Klima in den tieferen Lagen zu nutzen. Hier zeigt sich der Winter von einer ganz anderen Seite als in den Bergen.Schon wenige Höhenmeter genügen, und die Landschaft verändert sich vollkommen. Verschneite Hänge, Wälder und weite Täler zeigen die alpine Seite des Tessiner Winters und bieten zahlreiche Möglichkeiten für alle, die einen Tag im Schnee verbringen möchten. Langlaufbegeisterte finden von Dezember bis März in verschiedenen Orten und Tälern präparierte Loipen und Routen, auf denen sie diesen Sport inmitten der winterlichen Landschaft ausüben können.Wer es lieber etwas gemütlicher angeht, kann stattdessen die Schneeschuhe anschnallen. Von Bosco Gurin über Cardada-Cimetta, Carì, Campo Vallemaggia und Dalpe bis Cioss Prato führen Routen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade durch verschneite Landschaften. Auch für Winterwanderungen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, etwa in Campra, Airolo-Pesciüm und Campo Blenio. Und für etwas zusätzlichen Spass im Schnee darf eine Schlittenfahrt natürlich nicht fehlen: Verschiedene Pisten eignen sich auch für Familien. Mit den Bergbahnen gelangt man bequem wieder nach oben, wo das Panorama und die Möglichkeit einer Einkehr in einer Berghütte das Erlebnis abrunden.Noch attraktiver wird das Winterangebot durch den Ticinopass, der ab der Saison 2026/2027 zum Ganzjahresabonnement wird und sowohl im Winter als auch im Sommer gültig ist. Mit nur einer Karte erhält man Zugang zu den Bergbahnen der wichtigsten Tessiner Skigebiete. Zudem stehen verschiedene Varianten zur Verfügung: vom All-in-Abo über Light und Halbtax bis hin zum Angebot Discovery 3×3, das sich ideal eignet, um drei verschiedene Skigebiete zu entdecken.Der Winter bietet auch Gelegenheit, sich vom kulturellen Reichtum des Tessins überraschen zu lassen. Museen, Ausstellungen und Veranstaltungen laden dazu ein, die Region aus neuen Perspektiven zu entdecken. In diesem Jahr bilden gleich mehrere Jubiläen den roten Faden durch eine Saison voller kultureller Angebote.Im Jahr des 120-jährigen Jubiläums des Merlot im Tessin findet am 20. und 21. November in der Villa Ciani in Lugano Vini in Villa statt: Rund 40 Weingüter und mehr als 200 Weine laden dazu ein, die Tessiner Weinproduktion zu entdecken, von den grossen Merlot Ticino DOC bis hin zu Weinen aus anderen Rebsorten. Nicht weit entfernt rückt ein weiteres Jubiläum eine historische Villa in Lugano wieder ins Rampenlicht. Vom 12. November 2026 bis zum 17. Januar 2027 kehrt das MUSEC mit der Sonderausstellung “40 Jahre MUSEC” ins Heleneum zurück. Die Ausstellung blickt auf vier Jahrzehnte Forschung und Dialog zwischen den Kulturen zurück und markiert zugleich die Rückkehr des Museums an seinen historischen Standort, wo es bis 2016 untergebracht war.Auch Bellinzona lädt dazu ein, Kultur mit weihnachtlicher Atmosphäre zu verbinden. Im Museo Villa dei Cedri bietet die Ausstellung “Pierrette Bloch. Il gesto di scrivere” bis zum 31. Januar 2027 Gelegenheit, das Werk der französisch-schweizerischen Künstlerin zu entdecken. Anschliessend führt ein Spaziergang durch das Stadtzentrum idealerweise zum Percorso Presepi (Krippenrundgang) 2026, der vom 13. Dezember 2026 bis zum 10. Januar 2027 in der Kirche Sacro Cuore zu sehen ist.Auch in der Region Locarno gibt es zahlreiche Gelegenheiten, sich der Kunst zu widmen. In Locarno präsentiert die Fondazione Remo Rossi “Eredità in movimento”, eine Ausstellung anlässlich des zehnjährigen Bestehens der öffentlich zugänglichen Stiftung. Im Museo Casa Rusca begleitet “L’Occhio Dinamico. Traiettorie della Percezione” die Saison bis zum 10. Januar 2027.Im Mendrisiotto schliesslich ermöglicht ein vielfältiges Museumsnetz, Kunst, Kultur und Region aus unterschiedlichen Perspektiven zu entdecken. Das Museo d’arte Mendrisio, das m.a.x. museo in Chiasso, das Museo Vincenzo Vela in Ligornetto, die Pinacoteca cantonale Giovanni Züst in Rancate und das Teatro dell’architettura Mendrisio bieten weitere Möglichkeiten, die Region während der Wintermonate kennenzulernen.Mit dem Herannahen der Festtage verändert das Tessin sein Gesicht. Lichter, Weihnachtsmärkte und Weihnachtsdörfer beleben Plätze und historische Stadtzentren und schaffen Gelegenheiten, sich zu treffen, durch die Marktstände zu schlendern und sich von der festlichen Atmosphäre verzaubern zu lassen.In Lugano belebt Natale in Piazza vom 26. November bis zum 10. Januar das Stadtzentrum. Mehr als 70 Marktstände verteilen sich über die Plätze und Strassen der Stadt, ergänzt durch gastronomische Chalets. Das traditionelle Einschalten der Weihnachtsbaumbeleuchtung auf der Piazza della Riforma am 26. November markiert den Beginn der Festtage. Zu den Neuheiten dieses Jahres gehört das LAC Winter Village auf der Piazza Luini mit einer kostenlos zugänglichen Eisbahn, einem Weihnachtsmarkt, einem Gastronomiebereich und verschiedenen Aktivitäten. Die festliche Stimmung erstreckt sich bis in den Parco Ciani und zum nahe gelegenen Villaggio Family beim Asilo Ciani.In Bellinzona bringt Natale in Città die Weihnachtsstimmung bis an den Fuss der Burgen, mit Märkten, Veranstaltungen und dem Weihnachtsdorf auf der Piazza del Sole. Die Ausgabe 2026 wird zudem durch ein zweites Weihnachtsdorf auf der Piazza Grande in Giubiasco ergänzt. Weihnachtsbeleuchtungen und geschmückte Bäume tragen dazu bei, die festliche Atmosphäre auch über das Stadtzentrum hinaus zu verbreiten.Am Lago Maggiore wiederum verbindet Winterland Locarno und Ascona zu einem vielseitigen Wintererlebnis. In Locarno bleibt die Piazza Grande das Herzstück der Veranstaltung, während sich das Fest bis in die Altstadt ausdehnt, mit Weihnachtsmärkten an zwei Wochenenden, festlicher Beleuchtung, einem Laternenumzug und weiteren Veranstaltungen. In Ascona hält der Winter an der Seepromenade Einzug, mit einer 700 Meter langen Eisbahn und einem der Gastronomie gewidmeten Dome vor weihnachtlicher Kulisse direkt am See.Der Tessiner Winter überrascht auch nach den Festtagen. Vom 10. bis 27. Februar 2027 verwandelt Zaubersee – Lago Magico den Parco Ciani in Lugano in einen stimmungsvollen abendlichen Lichterparcours mit Light-Art-Installationen, Architekturprojektionen und thematischen Inszenierungen inmitten der Natur des Parks. Im Boschetto begleiten Häuschen mit Food & Drink sowie Angebote lokaler Anbieter ein Programm mit Musik, Konzerten und Aktivitäten für Familien. Der Eintritt ist kostenlos.