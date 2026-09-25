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RunThrough Trails Ascona-Locarno: Hunderte Trailrunner vom Lago Maggiore bis zum Pizzo Leone erwartet

(lifePR) (Bellinzona, )
Am 24. Oktober steht die Region Ascona-Locarno erneut im Zeichen des Trailrunnings: Die RunThrough Trails Ascona-Locarno bringen Hunderte von Läuferinnen und Läufern aus dem In- und Ausland auf die Wege zwischen Lago Maggiore, dichten Kastanienwäldern und aussichtsreichen Gipfeln der Region. Die Veranstaltung ist Teil der internationalen RunThrough-Serie und verbindet sportliche Herausforderung mit eindrücklichen Naturerlebnissen.

Auf dem Programm stehen eine 42 Kilometer lange Hauptstrecke mit rund 2'400 Höhenmetern, ein 24-Kilometer-Trail mit über 1'200 Höhenmetern sowie ein Kinderlauf. Damit richtet sich der Event sowohl an erfahrene Trailrunner als auch an Läuferinnen und Läufer, die ihre ersten Erfahrungen im Gelände sammeln möchten. Während die Langdistanz den Teilnehmenden eine anspruchsvolle Herausforderung in alpiner Umgebung bietet, ermöglicht die kürzere Strecke einen etwas leichteren Einstieg in die Welt des Trailrunnings. Mit dem Kids Race erhalten zudem auch die jüngsten Sportbegeisterten die Gelegenheit, die besondere Atmosphäre eines Laufevents mitzuerleben.

Was die RunThrough Trails Ascona-Locarno besonders macht, sind die kurzen Distanzen zwischen Seeufer und alpinem Gelände. Die Teilnehmenden starten mitten in Locarno, passieren die Piazza Grande und tauchen nur wenig später in eine völlig andere Landschaft ein. Die Strecke führt an Flüssen entlang, durch Kastanienwälder und über aussichtsreiche Bergpfade bis hinauf zum Pizzo Leone. Kaum eine andere Trailrunning-Destination vereint mediterranes Flair, Palmenkulisse und hochalpines Terrain auf so engem Raum.

Mit seinem weit verzweigten Netz an Wander- und Bergwegen hat sich das Tessin in den vergangenen Jahren als attraktive Trailrunning-Destination etabliert. Die Kombination aus alpiner Landschaft, mediterranem Klima und abwechslungsreichem Terrain schafft ideale Voraussetzungen für diese wachsende Ausdauersportart. Entsprechend zieht die Region sowohl ambitionierte Athletinnen und Athleten als auch Freizeitläufer an, die das Tessin abseits klassischer Routen entdecken möchten.

Weitere Informationen finden Sie auf die entsprechende Seite. Die Anmeldungen sind noch möglich; Interessierte können sich direkt auf dem offiziellen Portal registrieren.

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