Nun offiziell: Travis Scott-Videoclip entstand zu grossen Teilen in der Festung von Bellinzona und im Tessin
Die Dreharbeiten fanden in verschiedenen Bereichen der Festung von Bellinzona statt, darunter beim Eingang zum Aufzugstunnel vom Castel Grande sowie in Teilen der Arena der Festungsanlage. Das Projekt umfasste auch weitere Standorte im Kanton: Einige Szenen wurden in Gordola auf dem Gelände vor dem Berufsbildungszentrum des Schweizerischen Baumeisterverbands Tessin (SBV TI) gedreht und unterstreichen die Vielfalt der Drehorte, die das Tessin zu bieten hat. Das Musikvideo entstand für „When I'm Home“, den Song von Travis Scott, James Blake und Ludwig Göransson , der für den Abspann von Christopher Nolans Film „The Odyssey“ ausgewählt wurde, einem der meist erwarteten Kinoprojekte der letzten Jahre.
Zu diesem Anlass reisten renommierte Persönlichkeiten der internationalen Film- und Musikbranche ins Tessin. Mit dabei war unter anderem der dreifache Oscar-Preisträger Ludwig Göransson, der die Musik zu „The Odyssey“ komponierte. Die Regie des Videoclips übernahm Mahfuz Sultan, hinter der Kamera stand Ayinde Anderson. Die Produktion wurde vor Ort wurde mit Unterstützung der Züricher AM Production als lokalem Partner umgesetzt.
Dass ein Projekt dieser Grössenordnung innerhalb kurzer Zeit realisiert werden konnte, ist dem engen Zusammenspiel verschiedener Partner zu verdanken. Unterstützt wurde die Produktion von der Ticino Film Commission, Ticino Turismo, Bellinzona e Valli Turismo, der Stadt Bellinzona sowie der Festung von Bellinzona.
«Eine Produktion dieser Art bringt sehr viele Herausforderungen, denen man gerecht werden muss, mit sich und oft, wie auch in diesem Fall, mit äusserst kurzer Vorlaufzeit», betont Lisa Barzaghi , Direktorin der Ticino Film Commission. «Innerhalb weniger Tage mussten wir Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen finden: von Unterkünften für ein rund 40-köpfiges Team in der Hochsaison bis hin zu Spezialbewilligungen für Tiere am Set oder der Beschaffung von Crashpads für Kletterszenen, die erst wenige Stunden vor Drehbeginn angefragt wurden. Solche Einsätze verlangen Flexibilität, Engagement und ein starkes Netzwerk. Wir stellen uns diesen Herausforderungen mit grosser Leidenschaft, weil sie Gelegenheiten schaffen, die man beim Schopf packen muss. Sie zeigen zugleich, dass unsere Region dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten in der Lage ist, selbst unter hohem Zeitdruck internationale Produktionen professionell und erfolgreich zu begleiten».
Internationale Film- und Musikproduktionen bieten dem Tessin die Möglichkeit, seine landschaftlichen, kulturellen und architektonischen Qualitäten einem weltweiten Publikum zu präsentieren. Die Festung von Bellinzona mit ihren markanten Mauern und ihrer einzigartigen Lage zählt zu den eindrucksvollsten historischen Wahrzeichen der Schweiz und bietet eine Kulisse mit hohem Wiedererkennungswert.
«Der Teaser hat die Neugier geweckt, der vollständige Videoclip gibt nun den Blick frei auf das aussergewöhnliche Potenzial des Tessins als Drehort. Die im Film gezeigten Schauplätze gehören zu den eindrucksvollsten unserer Region, stehen aber nur exemplarisch für viele weitere einzigartige Locations. Diese Vielfalt an Kulissen auf engem Raum macht das Tessin zu einem attraktiven Standort für Filmschaffende und Kreative, die für Projekte von internationalem Format nach authentischen und charakterstarken Drehorten suchen», kommentiert Angelo Trotta, Direktor von Ticino Turismo, die Veröffentlichung des vollständigen Videos.
Mit der Veröffentlichung des vollständigen Videoclips erhält die internationale Öffentlichkeit nun erstmals einen umfassenden Eindruck der Tessiner Drehorte, die für die Produktion ausgewählt wurden. Das Projekt unterstreicht die Attraktivität des Kantons als Film- und Produktionsstandort und zeigt beispielhaft, wie die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Tourismusorganisationen, Institutionen und Filmbranche dazu beitragen kann, die Sichtbarkeit des Kantons auf internationaler Ebene weiter zu stärken.