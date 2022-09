Via C. Ghiringhelli 7

Neuer Verantwortlicher für Kommunikation bei Ticino Turismo

Jurij Meile, Jahrgang 1976, ist der neue Leiter Kommunikation bei Tessin Tourismus – er folgt auf Jutta Ulrich.



Jurij Meile arbeitete zuvor für das Unternehmen IPPU (Etikettendruck), wo er den italienischen Markt aufgebaut hat und die Märkte Schweiz und Frankreich betreute. Geboren in Süditalien und aufgewachsen in St. Gallen, war er zuvor für das EDA/Präsenz Schweiz in Moskau tätig: zuerst als Public Diplomacy Attaché, wo er für das Landeskommunikations-Grossprojekt „200-Jahr-Jubiläum der russisch-schweizerischen diplomatische Beziehungen“ (inklusive Olympische Winterspiele in Sotschi) verantwortlich zeichnete, sodann als Leiter Location Promotion für Switzerland Global Enterprise beim Business Hub in Moskau. Von 2004-2012 hatte er bereits im Tessin gelebt und gearbeitet, wo er unter anderem ein weitgefächertes Kulturvermittlungsprojekt der Musikhochschule und der Fachhochschule SUPSI betreute.