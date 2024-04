Neue Vorschläge und Routen für alle Niveaus – Im Tessin wird es auf dem Velo nie langweilig

Fahrradfahren ist eine der besten Methoden, um das Gebiet zu erkunden, und es ist zudem eine Aktivität, die das geistige und körperliche Wohlbefinden rundum fördert. Neben dem sportlichen oder wettkämpferischen Aspekt, den dieses Fortbewegungsmittel für einige Fans aufweist, schenkt das Treten in die Pedale Bewegungsfreiheit, das berauschende Gefühl des Windes auf der Haut und das Vergnügen die Landschaft im passenden Rhythmus zu bewundern. Das Tessin ist da keine Ausnahme. Die wichtigsten Städte verfügen über sehr beliebte Bike-Sharing-Systeme, und in den letzten Jahren haben die Angebote rund ums Velo zugenommen: von neuen Routen bis hin zu einem dichten Netz von Ladestationen für E-Bikes, aber es gibt auch neue Velowege und Bikehotels mit nützlichen Dienstleistungen für diese Art von Gästen. Es ist kein Zufall, dass das Tessin – auch dank seines milden Klimas – von vielen Radprofis als Wohn- und Trainingsort gewählt wird.

Neue Kraft tanken im Velo Café in Giubiasco, dem neuen Treffpunkt für Velofahrerinnen und Velofahrer

Kurz gesagt: Das Velo Café ist der Ort, der dem Tessin bisher gefehlt hat. Es wurde in den vergangenen Wochen eröffnet und liegt direkt am Veloweg, der Bellinzona mit Locarno verbindet (offizielle SchweizMobil-Strecke 31). Es ist eine innovative Kombination aus Werkstatt, Fachgeschäft und gemütlichem Café. Dieser einzigartige Ort ist nicht nur ein Treffpunkt für alle Velofans, sondern auch eine Hommage an die Leidenschaft, die sowohl Radprofis als auch Amateurfahrerinnen und Amateurfahrer antreibt. Neben der hervorragenden Werkstatt bereichert das Velo Café die Radsporterfahrung durch geführte Touren durch die sonnenverwöhnten Tessiner Weinberge und bietet den Velofans die Möglichkeit, die Region auf zwei Rädern zu erkunden, mit dem Wind im Haar und der schönen Landschaft als Reisegefährtin. Dank der Zusammenarbeit mit den besten Veranstaltern der Branche können die Besucherinnen und Besucher des Velo Cafés Zugang zu einem breiten Sortiment an exklusiven Dienstleistungen erhalten, einschliesslich das Testen von Velos und Personalisierung der Ausrüstung; gleichzeitig kann man einen Aperitif in Gesellschaft geniessen und dabei vielleicht sogar ein spannendes Radrennen im Fernsehen verfolgen.

Den Lago Maggiore aus dem Sattel eines Rennrads bewundern

Das Velo Café eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für eine Fahrt an den Lago Maggiore. In den letzten Jahren ist im Tessin vor allem das Mountainbiken populär geworden, doch es gibt auch Angebote für eingefleischte Rennvelofahrerinnen und Rennvelofahrer. Ein Beispiel ist die Seeumrundung, die das ganze Jahr über möglich ist und über die Grenze nach Italien führt. Sollte Ihnen die Strecke rund um den See mit einer Länge von 163 km zu lang erscheinen, ist die Halbseeumrundung eine höchst interessante Alternative, um einen angenehmen Tag am Wasser zu verbringen. Start- und Endpunkt dieser fast 100 km langen Tour ist Locarno. Durch die Magadinoebene geht es nach Gambarogno, wo jedes Dorf einen besonderen Zauber verströmt und die Gäste in seinen Bann zieht. In Dirinella befindet sich ein Grenzübergang nach Italien. Ab km 30 geht es ständig bergauf und bergab bis nach Laveno; von dort kann man die Fähre nach Intra nehmen. Die Anstiege sind meistens kurz, umfassen jedoch einige steile Abschnitte. Bis nach Cannobio führt die Strecke am See entlang, und überquert dort wieder die Grenze zur Schweiz. Sie führt dann über Brissago und Ascona nach Locarno. Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 98.6 Kilometer, mit einem positiven Höhenunterschied von ca. 200 Metern.

Geniessen Sie das Capriascatal auf der Via dei Sapori

Die Capriasca ist eine hügelige Gegend, die sich nördlich von Lugano bis zu den Ausläufern des Monte Ceneri erstreckt. Es ist der perfekte Ort, um mit dem Velo durchzufahren und die kulinarischen Spezialitäten zu geniessen. Denn Velofahren regt bekanntlich den Appetit an! Die «Via dei Sapori in Capriasca» wurde von der Gemeinde Capriasca entwickelt und mit der Unterstützung des Ente Turistico del Luganese realisiert und lädt Velofans dazu ein, in die schöne, saubere Natur und die kulinarische Tradition dieser Gegend einzutauchen. In den an der Strecke liegenden Almen und urigen Hütten hat man die Gelegenheit, die lokalen Käsesorten, Wurstwaren und weitere Produkte aus der Region zu probieren und ihre Geheimnisse zu erkunden. Dank der Karte mit den Ladestationen entlang der Routen ist es auch ein besonders geeignetes Ziel für E-MTB-Fans. Für diejenigen, die ein kulinarisches Erlebnis oder eine ruhige Unterkunft in den Bergen suchen, bietet die Capriasca zudem unzählige Strukturen, die bereit sind, Ihnen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bereiten. Die gesamte Strecke ist 40.7 km lang und wird für Mountainbikes empfohlen; der Anstieg beträgt 1'436 Meter.

Entdecken Sie das Mendrisiotto mit der ganzen Familie beim Mountainbiken

Ein weiteres, noch recht neues Angebot für Mountainbike-Fans ist ein Rundtrail im Südtessin, der auch für Familien und für alle, die nach einem überschaubaren Abenteuer suchen, geeignet ist. Die Route «Piana del Laveggio Bike» (SchweizMobil-Strecke 350) schlängelt sich abseits des Chaos über asphaltierte Wege, Feldwege und Pfade, auf denen man die abwechslungsreiche Mendrisiotto-Ebene erkunden kann. Es ist ein verborgenes Juwel zwischen den Ufern des Luganersees und den üppigen Weinbergen, die die Landschaft rund um den Monte San Giorgio schmücken, welcher zum UNESCO-Welterbe zählt. Die Tour startet am SBB-Bahnhof von Capolago. Von dort geht es in Richtung Riva San Vitale bis nach Rancate. Die Route entlang des Flusses Laveggio bis nach Stabio bietet spektakuläre Aussichten auf die Weinberge, die die Landschaft prägen, wobei die malerischen Dörfer der Region zu angenehmen Stopps einladen. Neben der schönen Natur bietet diese Strecke reichlich Gelegenheit, in die lokale Kultur einzutauchen und die typischen Produkte dieser Gegend zu probieren. Das macht die Tour zu einem idealen Ausflug für alle, die Sport, Kultur und Gastronomie völlig sicher und unbeschwert kombinieren möchten. Gesamtlänge 34 km, zum überwiegenden Teil flach.

Teilen Sie die Leidenschaft für den Radsport (aber nicht nur) während der slowUp-Veranstaltung

Am Sonntag, dem 21. April 2024 ist es wieder soweit: An diesem Tag findet die lange erwartete Veranstaltung slowUp Ticino statt, ein autofreier Tag, der ein einzigartiges Bewegungs- und Gemeinschaftserlebnis bietet. Kostenlos können Sie eine 50 km lange Strecke zwischen Bellinzona und Locarno auf verkehrsfreien Strassen erkunden, natürlich mit dem Velo, doch alternativ dazu auch auf Inlineskates oder einfach zu Fuss. Dieser Tag verwandelt die Strecke (die man ganz oder nur teilweise zurücklegen kann) in ein lebendiges Open-Air-Festival mit zahlreichen Unterhaltungsangeboten und Verpflegungsstationen entlang des Wegs. Eine Gelegenheit, die Sie nicht verpassen dürfen, um die Schönheit des Tessins zu erleben, vom Zentrum von Bellinzona bis hin zur lebendigen Piazza Grande in Locarno. Bei diesem Anlass wird die sanfte Mobilität und die Freude, in bester Gesellschaft Zeit an der frischen Luft zu verbringen, gefeiert; ideal für Familien, Freundescliquen und alle, die es geniessen möchten, sich fernab vom Verkehr frei bewegen zu können.

