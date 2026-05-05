„LAGO MIO“: eine Zusammenarbeit zwischen Schwiizergoofe, Ticino Turismo und Ascona-Locarno Turismo

Nach dem erfolgreichen Zusammenspannen im Jahr 2025 wird das Projekt mit den Schwiizergoofe, einer der beliebtesten Kinder-Musikformationen der Schweiz, auch in diesem Jahr fortgesetzt. Während die jungen Künstlerinnen und Künstler im vergangenen Jahr das Tessin und die Region Ascona-Locarno als Abenteuer im Rahmen einer Social-Media-Kampagne entdeckten, entwickelt sich die Partnerschaft 2026 zu einem emotionalen musikalischen und crossmedialen Projekt.



Im Zentrum steht die neue Single „LAGO MIO“, die zusammen mit Ascona-Locarno Turismo und Ticino Turismo veröffentlicht wird. Der Song, produziert von Georg Schlunegger und gemeinsam mit Nikol Camenzind, Gründerin der Schwiizergoofe, geschrieben, ist eine moderne, emotionale Popproduktion mit starker regionaler Verankerung im Tessin. Der offizielle Release von „LAGO MIO“ erfolgt heute, 5. Mai 2026.



Das Projekt richtet sich an Familien und verbindet Musik, Bewegung und Storytelling: Ergänzend zum Song gibt es ein interaktives Mitmachformat, das Kinder und Familien dazu einlädt, sich aktiv zu beteiligen. Im Zentrum steht ein Wettbewerb auf Social Media, der ab dem 11. Mai startet, und bei dem die Teilnehmenden durch einen Kommentar zu ihrem Lieblingsort im Tessin Ferienaufenthalte in der Region gewinnen können. Ziel ist es, Familien für gemeinsame Erlebnisse zu inspirieren und zusätzliche Besuchsimpulse zu generieren.



Die Lancierung wird von verschiedenen Kommunikationsmassnahmen begleitet. Dazu zählen Newsletter, Social-Media-Inhalte mit Schwerpunkt Video sowie eine interaktive digitale Aktivierung. „LAGO MIO“ ist zudem Bestandteil des kommenden Albums der Schwiizergoofe (Veröffentlichung im September).



Die Schwiizergoofe stärken Kinder in ihrer Einzigartigkeit und wecken mit Gesang, Rhythmus und Tanz Freude an Bewegung, Neugierde und Selbstvertrauen. Sie sind aus den Kinderzimmern nicht mehr wegzudecken und gehören mittlerweile zum Schweizer Kulturgut. Das Projekt reiht sich in ihre bisherigen Aktivitäten ein und trägt dazu bei, das Tessin als familienfreundliche Destination hervorzuheben.

(lifePR) (