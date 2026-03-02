Der Frühling im Tessin ist schon da: zwischen Radtouren, Blütenpracht und Kulturbesuchen

Schotter unter den Rädern und Burgen im Hintergrund: Rund um Bellinzona sind die neuen Gravel-Routen entstanden, die entlang von Flussufern, durch Weinberge und stille Seitentäler führen. Vom Stadtzentrum aus genügen wenige Minuten, um in die Natur einzutauchen mit Strecken, die sich sowohl für eine kurze Ausfahrt als auch für mehrtägige Touren eignen. Die Routen lassen sich je nach Kondition und Erfahrung individuell anpassen, und viele Startpunkte sind bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Das Besondere an jeder Tour sind die Panoramastopps und die kulinarischen Etappen, die jede Fahrt begleiten und bereichern. So wird jede Etappe zu einem Erlebnis, das man gerne weitererzählt. Auch aus sportlicher Sicht steht das Fahrrad im Mittelpunkt: 2026 erlebt Bellinzona ein sportliches Highlight von grosser Strahlkraft. Am 26. Mai startet hier eine Etappe des berühmten Giro d’Italia, mit Ziel Carì.Ein Frühling in voller Blüte in LocarnoVom 18. bis 22. März 2026 feiert Locarno die 27. Ausgabe der „Camelie Locarno“, ein weiteres Symbol des Frühlings im Tessin. Im wunderschönen „Parco delle Camelie“, mit Blick auf den Lago Maggiore und ausgezeichnet mit dem Titel „Garden of Excellence“, erblühen auf 10‘000 m² öffentlicher Parkfläche Tausende von Blumen und Kamelien umgeben von Wasserflächen und noch schneebedeckten Bergen. Während der Ausstellung beherbergt der Park zudem florale Installationen, eine Bar sowie den traditionellen Pflanzenmarkt. Eine Explosion aus Farben und Düften verwandelt die Gartenanlage in einen einzigartigen Sinnesparcours. Dank des milden Klimas schenkt die Veranstaltung einen ersten Vorgeschmack auf die warme Jahreszeit und ein Erlebnis voller Staunen.Nicht nur der See und das milde Klima machen Lugano und seine Umgebung attraktiv, die Region bietet auch ein vielfältiges kulturelles Angebot. Um dieses kulturelle Erbe leichter zugänglich zu machen, wurde der Culture Pass eingeführt. Er ermöglicht es, die kulturellen Highlights der Region einfach und kostengünstig zu entdecken. Mit nur einem Ticket erhalten die Besucher Zugang zu einer Auswahl von Museen, die von zeitgenössischer Kunst bis zu den lokalen Traditionen reichen: Museo d’Arte della Svizzera Italiana (MASI), LAC und MASI Palazzo Reali, Museo delle Culture (MUSEC), Hermann Hesse Museum, Museo in Erba, speziell für Kinder von 3 bis 11 Jahren, das Malcantone Museum und das Museo della Pesca, dass der Seefischerei-Tradition gewidmet ist. Der Culture Pass ist drei aufeinanderfolgende Tage gültig und beinhaltet jeweils einen Eintritt pro Museum. So können Besucher eine kulturelle Reise durch Kunst, Geschichte und lokale Identität unternehmen.Im Frühling zeigt das Mendrisiotto seine kulturelle Seite und verbindet jahrhundertealte Traditionen mit handwerklicher Identität. Es ist die Zeit der Prozessionen der Karwoche in Mendrisio, die als immaterielles Kulturerbe der UNESCO anerkannt sind und das historische Zentrum dank der berühmten „Trasparenti“ sowie der aktiven Beteiligung der Gemeinschaften in ein eindrucksvolles Freilichttheater verwandeln. Während der Osterzeit werden geführte Besichtigungen angeboten, die einen genauen Einblick in die einzigartige Maltechnik der „Trasparenti“ ermöglichen und den kulturellen Wert dieser Prozessionen verdeutlichen, der es ihnen erlaubt hat, bis in die Gegenwart fortzubestehen. Neben der religiösen Tradition bewahren die Fornaci von Riva San Vitale, heute ein aktiver Kulturort, die Kunst der Keramik und verwandter Handwerkskünste. Sie bieten praktische Kurse und internationale Workshops an. Zwischen Spiritualität, Kultur und Erinnerung bietet der Frühling somit die ideale Gelegenheit, in die Geschichte, das Handwerk und die authentische Identität des Mendrisiotto einzutauchen.Der Tessiner Frühling lässt sich Schritt für Schritt entdecken dank der Lugano Unexpected Classic Tour, einer kostenlosen Führung, die ab dem 4. Mai jeden Montag Besucher durch Geschichte, Kunst und überraschende Begegnungen begleitet. Die Serie, der von Schauspielerinnen und Schauspielern kostenlos angebotenen, theatralischen Spaziergänge beginnt aber schon früher: in Bellinzona reist man ab dem 19. März zwischen Burgen und Gassen ins Mittelalter zurück, während in Locarno die Time Travel Tour am 22. April mit historischen Erzählungen und dem entdecken verborgener Orte startet. Drei Städte, drei unterschiedliche Erlebnisse, verbunden durch einen gemeinsamen roten Faden: kostenlose theatralische Stadtführungen, die das Tessin in eine kulturelle Entdeckungsreise für alle verwandeln, voller Atmosphäre und Geschichten, die in Erinnerung bleiben.