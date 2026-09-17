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Der Countdown läuft: Tessiner Regisseur Daniele Finzi Pasca eröffnet in wenigen Tagen mit Mozarts «Zauberflöte» die Zürcher Opernsaison

(lifePR) (Bellinzona, )
Mit der Premiere von Mozarts «Die Zauberflöte» am 20. September startet das Opernhaus Zürich in die Saison 2026/27. Für Regie und Lichtgestaltung verantwortlich ist der Luganeser Regisseur Daniele Finzi Pasca, der mit seiner poetischen Bildsprache seit Jahren auf den grossen Bühnen der Welt Erfolge feiert. Die Neuinszenierung bildet den Auftakt der neuen Zürcher Opernsaison und ist bis April 2027 im Spielplan zu sehen. 

Mit der neuen Zürcher «Zauberflöte»  widmet sich Finzi Pasca erstmals Mozarts wohl bekanntester Oper am Opernhaus Zürich. Seine Inszenierung verspricht eine poetische, bildstarke Neuinterpretation des Klassikers, in der Musik, Licht und Bewegung zu einer fantasievollen Bühnenwelt verschmelzen. Damit setzt das Opernhaus Zürich zum Saisonauftakt bewusst auf einen Regisseur, der für seine visuelle Erzählkraft und seine einzigartige Verbindung von Theater, Akrobatik und Poesie international geschätzt wird.

Geboren 1964 in Lugano, gehört Daniele Finzi Pasca heute zu den international bekanntesten Kulturschaffenden des Tessins. Nach seinen Anfängen als Artist und Clown gründete er das Teatro Sunil und entwickelte eine eigene künstlerische Sprache, die Theater, Akrobatik, Tanz und Poesie miteinander verbindet. Seine Produktionen wurden in zahlreichen Ländern gezeigt und haben Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern erreicht. 

Weltweite Bekanntheit erlangte der Tessiner unter anderem als Regisseur der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele 2006 in Turin sowie der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2014 in Sotschi. Zudem zeichnete er für die Erfolgsproduktionen «Corteo» und «Luzia» des Cirque du Soleil verantwortlich und inszenierte Opern an renommierten Häusern in Europa und Nordamerika. 

Trotz seiner internationalen Karriere ist das Tessin bis heute seine kreative Heimat geblieben. Die von ihm mitbegründete Compagnia Finzi Pasca hat ihren Sitz in Lugano und zählt zu den bedeutendsten unabhängigen Theaterkompagnien der Welt. Von hier aus entstehen Produktionen, die auf internationalen Bühnen gastieren und zugleich die kulturelle Ausstrahlung des Tessins weit über die Landesgrenzen hinaustragen. 

Wer das Schaffen von Daniele Finzi Pasca im Tessin selbst erleben möchte, erhält bereits wenige Wochen nach der Zürcher Premiere Gelegenheit dazu: Am 24. und 25. Oktober kehrt sein bekanntestes Stück «Ikarus» anlässlich seines 35-jährigen Jubiläums insn LAC - Lugano Arte e Cultura  zurück. Das 1991 uraufgeführte Einpersonenstück wurde seither mehr als 800-mal in 25 Ländern aufgeführt und gilt als eines der prägenden Werke seiner Karriere. Die Jubiläumsaufführungen schlagen eine direkte Brücke zwischen den internationalen Erfolgen des Regisseurs und seinen Tessiner Wurzeln.

Mit seiner Neuinszenierung von Mozarts «Zauberflöte» eröffnet Daniele Finzi Pasca nicht nur die Saison 2026/27 des Opernhauses Zürich, sondern setzt auch einen neuen Akzent in seinem vielfältigen Opernschaffen. Die Produktion verbindet die zeitlose Kraft von Mozarts Musik mit der unverwechselbaren Bildsprache des Regisseurs und gehört zu den mit Spannung erwarteten Premieren des Zürcher Kulturherbstes.

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