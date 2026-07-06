Beatrice Egli kehrt ins Tessin zurück - Tourismuskampagne und neues Musikvideo verbinden Region und Emotion

Bereits zum dritten Mal engagiert sich die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli im Tessin und nimmt erneut an einer Image-Kampagne von Tessin Tourismus teil, die in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus sowie Ascona-Locarno Tourismus realisiert wird. Neben ihrer erneuten Rolle als Markenbotschafterin wählte die Künstlerin das Tessin auch als Kulisse für das Musikvideo ihrer neuen Single „Zyt zum Heicho“ (Zeit heimzukehren), die am 5. Juni veröffentlicht wurde.



Beatrice Egli zählt zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Schlagerstars. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie 2013 mit dem Sieg in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Seither begeistert sie ein breites Publikum in der Schweiz, Deutschland und Österreich mit einem Stil, der Popmelodien mit der Tradition des Schlagers verbindet. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt, darunter drei Swiss Music Awards sowie mehrere Gold- und Platin-Auszeichnungen.



Die Zusammenarbeit mit Beatrice Egli wird nach den erfolgreichen Kampagnen der Jahre 2023 und 2024 fortgesetzt. Das Projekt 2026 hat zum Ziel, ein emotionales und vielfältiges Tessin zu präsentieren. Im Mittelpunkt steht eine inspirierende Tessiner Bucket List mit besonderen Erlebnissen, Begegnungen mit Menschen aus der Region sowie einigen der bekanntesten Orte des Locarnese. Im Rahmen der Kampagne besuchte Beatrice Egli verschiedene touristische Attraktionen und lokale Partner und trug damit zur Förderung des Images des Tessins bei. «Mit Beatrice Egli arbeiten wir erneut mit einer Persönlichkeit zusammen, die für Lebensfreude, Authentizität und starke emotionale Bindungen steht. Genau diese Werte möchten wir auch mit dem Tessin vermitteln. Die Kampagne lädt dazu ein, unsere Region auf eine persönliche und inspirierende Weise zu entdecken», erklärt Manuela Nicoletti, Marketingleiterin von Tessin Tourismus.



Besonders hervorzuheben ist die Produktion des Musikvideos zur neuen Single „Zyt zum Heicho “, das im Tessin gedreht wurde. Das Video entstand an verschiedenen Orten der Region Ascona-Locarno und bildet die Kulisse für ein sehr persönliches Lied. Titel und Text erzählen von der Verbundenheit mit den eigenen Wurzeln und mit der Schweiz und vermitteln Gefühle von Sehnsucht, Zugehörigkeit und Liebe zur Heimat. Dass Beatrice Egli den Song auf Schweizerdeutsch interpretiert – statt wie üblich auf Hochdeutsch –, unterstreicht diese Verbundenheit zusätzlich. «Die Region Ascona-Locarno bietet mit ihrer einzigartigen Kombination aus Seenlandschaft, mediterranem Flair und eindrucksvollen Naturkulissen ideale Voraussetzungen für kreative Produktionen. Wir freuen uns sehr, dass Beatrice Egli unsere Destination erneut als Drehort gewählt hat und damit ihre besondere Verbundenheit zur Region sichtbar macht», sagt Natalie Lupatini, Head of Marketing von Ascona-Locarno Turismo.



Dank der Kampagne und des Musikvideos bestätigt das Tessin einmal mehr seine Rolle als ideale Kulisse für kreative Produktionen und Projekte, die Emotionen, Geschichten und die enge Verbindung zur Region vermitteln. «Eine Reise ins Tessin ist jedes Mal wie ein nach Hause kommen, die Zyt zum Heicho. Und doch schenkt es mir vom ersten Moment an dieses wunderbare Feriengefühl: die Palmen, die Sonne, die mediterrane Leichtigkeit und die einzigartige Atmosphäre am Wasser. Es fühlt sich an wie eine kleine Auszeit vom Alltag, fast wie Ferien im Süden. Und genau das liebe ich so daran – obwohl man sich wie in den Ferien fühlt, ist man trotzdem zu Hause in der Schweiz. Für mich ist das Tessin ein Ort, an dem ich sofort abschalten, neue Energie tanken und einfach das Leben geniessen kann» betont Beatrice Egli.

(lifePR) (