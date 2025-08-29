Kontakt
Ascona feiert 80 Jahre musikalische Exzellenz – letzte Edition unter Francesco Piemontesi

Die «Settimane Musicali di Ascona» begehen vom 2. September – 23. Oktober 2025 ihr 80-jähriges Jubiläum mit einer außergewöhnlichen Ausgabe: 15 Konzerte mit internationalen Stars, herausragenden jungen Talenten und einem kostenlosen Jubiläumskonzert, das von der Gemeinde Ascona angeboten wird, stehen auf dem Programm. Gleichzeitig markiert das Jubiläum den Abschied des Pianisten Francesco Piemontesi, der nach einer prägenden Amtszeit seine letzte Saison als künstlerischer Leiter gestaltet. Auch in dieser Edition bleibt die erfolgreiche Initiative für die Jugend bestehen: freier Eintritt für Studierende und Lernende unter 26 Jahren.

Es ist ein Festival ohne Altersgrenzen, das zu den traditionsreichsten der Schweiz gehört. Die «Settimane Musicali» verbinden seit acht Jahrzehnten Tradition mit Innovation. Die Konzerte finden in den Kirchen des Collegio Papio in Ascona, San Francesco in Locarno und erstmals auch im eleganten Saal der Sopracenerina, direkt an der Piazza Grande, statt.

Ein Programm voller Höhepunkte:
  • 2. September: Eröffnung mit der Chamber Orchestra of Europe unter Robin Ticciati, mit Golda Schultz – von der Avantgarde des 20. Jahrhunderts bis zu Jazz und Broadway.
  • 17. September: Debüt des Ensembles Il Pomo d’Oro mit Maxim Emelyanychev, ganz im Zeichen Mozarts auf historischen Instrumenten.
  • 19. September: Mahler Chamber Orchestra unter Noseda mit Mendelssohn, Schumann und Beethoven (Piemontesi am Klavier).
  • 23. September: Budapest Festival Orchestra mit Iván Fischer und Guy Braunstein.
  • 26. September: Orchestra della Svizzera italiana unter Charles Dutoit, mit dem Chor der Philharmonie Brno und vier Schweizer Pianisten – von Bach über Stravinsky bis zu großartigen Chorwerken.
  • 23. Oktober: Abschluss mit dem Amsterdam Baroque Orchestra & Choir unter Ton Koopman und Händels Oratorium Athalia.
Die Recitals von Sir András Schiff und Francesco Piemontesi (vierhändig), Piotr Anderszewski, Quatuor Diotima, das Barocktrio Le Consort, Sonia Wieder-Atherton mit Chouchane Siranossian sowie das mittelalterliche Ensemble Mala Punica bilden weitere Höhepunkte im Laufe der Programmserie.

Spezielle Veranstaltungen:
  • 14. September: Die Gemeinde Ascona lädt zu einem kostenlosen Jubiläumskonzert mit den Festival Strings Lucerne.
  • 27. September: Familienkonzert im GranRex Locarno mit Tschaikowskys Nussknacker.
Das vollständige Programm findet man unter: www.settimane-musicali.ch

