Ascona feiert 80 Jahre musikalische Exzellenz – letzte Edition unter Francesco Piemontesi

Es ist ein Festival ohne Altersgrenzen, das zu den traditionsreichsten der Schweiz gehört. Die «Settimane Musicali» verbinden seit acht Jahrzehnten Tradition mit Innovation. Die Konzerte finden in den Kirchen des Collegio Papio in Ascona, San Francesco in Locarno und erstmals auch im eleganten Saal der Sopracenerina, direkt an der Piazza Grande, statt.
Ein Programm voller Höhepunkte:
- 2. September: Eröffnung mit der Chamber Orchestra of Europe unter Robin Ticciati, mit Golda Schultz – von der Avantgarde des 20. Jahrhunderts bis zu Jazz und Broadway.
- 17. September: Debüt des Ensembles Il Pomo d’Oro mit Maxim Emelyanychev, ganz im Zeichen Mozarts auf historischen Instrumenten.
- 19. September: Mahler Chamber Orchestra unter Noseda mit Mendelssohn, Schumann und Beethoven (Piemontesi am Klavier).
- 23. September: Budapest Festival Orchestra mit Iván Fischer und Guy Braunstein.
- 26. September: Orchestra della Svizzera italiana unter Charles Dutoit, mit dem Chor der Philharmonie Brno und vier Schweizer Pianisten – von Bach über Stravinsky bis zu großartigen Chorwerken.
- 23. Oktober: Abschluss mit dem Amsterdam Baroque Orchestra & Choir unter Ton Koopman und Händels Oratorium Athalia.
Spezielle Veranstaltungen:
- 14. September: Die Gemeinde Ascona lädt zu einem kostenlosen Jubiläumskonzert mit den Festival Strings Lucerne.
- 27. September: Familienkonzert im GranRex Locarno mit Tschaikowskys Nussknacker.