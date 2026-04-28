Ascona «Das schönste Dorf der Schweiz»: Wo Herkunft, Natur und Dolce Vita verschmelzen

Ascona begeistert durch die Verbindung von eindrucksvoller Natur, lebendiger Tradition und innovativem Unternehmertum. Zwischen Lago Maggiore, Maggia-Delta und Monte Verità entfaltet sich eine Region, die weit über ihre Grenzen hinausstrahlt. Wir haben mit, Guendalina Rampazzi gesprochen und gefragt, was diese Auszeichnung für sie bedeutet und wie sie Ascona heute empfindet und erlebt.



Ascona trägt den Titel «Das schönstes Dorf der Schweiz» noch bis August dieses Jahres aber für Guendalina Rampazzi, Direttrice della Cantina alla Maggia e Terreni alla Maggia, ist es weit mehr als ein Titel: «Als 100%ige Asconesin erfüllt mich diese Auszeichnung mit großem Stolz», sagt sie. Die Auszeichnung sei eine Bestätigung für die Ausstrahlung eines Ortes, der bei vielen Menschen Erinnerungen weckt: «Glace auf der Piazza, Familienferien oder Wochenenden mit Freunden».



Die enge Verbundenheit mit der Region prägt auch ihre Arbeit. Nach Jahren im Ausland und in Zürich kehrte Rampazzi mit dem Bewusstsein zurück: «Ascona ist für mich Heimat». Heute erlebe sie den Ort oft mit neuen Augen, «fast wie eine «asconesische» Touristin». Zentral für die Region ist das Zusammenspiel von Wasser und Landschaft. «Wasser ist Leben», betont die Asconesin. «Es prägt nicht nur das Mikroklima, sondern auch die landwirtschaftliche Vielfalt im Maggia-Delta, dessen fruchtbare Böden ideale Voraussetzungen für Weinbau und Kulturen bieten».



Diese Verbindung spiegelt sich auch im Produkt wider: «So schmeckt Ascona!» beschreibt sie die Philosophie hinter

den eigenen Weinen der Region. Besonders der Merlot, der seit 120 Jahren im Tessin verankert ist, sei identitätsstiftend, ergänzt in den 70er Jahren durch Innovationen wie den Bianco di Merlot aber auch durch die Pflege autochthoner Rebsorten wie die Bondola. In diesem Zusammenhang bieten Veranstaltungen wie die «Cantine aperte 2026/ Offene Weinkellereien» am 23. und 24. Mai 2026 zusätzliche Einblicke in die regionale Weinproduktion und laden dazu ein, deren Vielfalt vor Ort kennenzulernen.



Mit dem Frühling kehrt neues Leben in die Natur, ebenso wie in den Tourismus ein. «Es ist ein echtes Erwachen», so Rampazzi. Gleichzeitig rückt der nachhaltige Umgang mit der Landschaft in den Fokus: «Für uns hat der Erhalt dieser einzigartigen Umgebung oberste Priorität».



Wer Ascona authentisch erleben möchte, findet eine aussergewöhnliche Vielfalt auf kleinem Raum: Von der Seepromenade über Weinberge bis hin zum Monte Verità. Das Ergebnis ist ein fein austariertes Gleichgewicht: «Ein lebendiger, international geprägter Ort, der dennoch tief in seiner lokalen Identität verwurzelt bleibt», so sieht Guendalina Rampazzi ihren Geburts- und Herzensort.



Die Bewahrung dieser besonderen Landschaft hat für Rampazzi zentrale Bedeutung. Ihre Tätigkeit bei der Cantina alla Maggia versteht sie zugleich als Beitrag zum Schutz des Maggia-Deltas, das als «grüne Lunge» der Region gilt. Der respektvolle Umgang mit der Natur fliesst dabei in viele Entscheidungen ein. So entstand auf Initiative der Besitzerfamilie ein Naturschutzgebiet von nationaler Bedeutung für Zugvögel, ein sichtbares Zeichen für das Engagement zugunsten der Biodiversität.



Was Ascona heute besonders macht, ist für Rampazzi «das feine Zusammenspiel von Ästhetik, Innovationskraft und Authentizität». Die sorgfältig gepflegte Umgebung von der Piazza bis zu den grünen Rückzugsorten schafft laut ihr «eine Atmosphäre von besonderer Harmonie». Und sie ist ausserdem davon überzeugt, dass «gleichzeitig kreative und mutige Unternehmer neue Impulse einbringen und die Entwicklung der Destination prägen, ohne den ursprünglichen Charakter des Ortes aus den Augen zu verlieren».

(lifePR) (