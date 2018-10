Erfolgsausstellung "Einer geht noch" ab 5. November 2018 in Friedensau

30.10.18

Am Montag, den 5. November 2018, 18.00 Uhr, wird die Ausstellung „Einer geht noch“ – Cartoons und Karikaturen auf Leben und Tod in der Bibliothek der Theologischen Hochschule Friedensau, Ahornstraße 3, eröffnet. Die Exponate gehören zur Caricatura-Wanderausstellung, die in Kooperation mit dem Museum für Sepulkralkultur Kassel bis einschließlich 14. Dezember 2018 während der Öffnungszeiten der Bibliothek gezeigt werden. Der Ausstellungseröffnung unmittelbar voraus geht der Vortrag von Prof. Reiner Sörries (Erlangen) mit dem Thema: „Das Gelächter wider den Tod“. Beide Veranstaltungen sind Teil der Veranstaltungsreihe „Eine Uni – ein Buch“.



Dreißig Meister der Komischen Kunst widmen sich in ihren Werken dem, was uns alle erwartet. Sie nehmen den Kampf gegen das letzte Stündlein auf – denn eines ist gewiss: Sobald man über etwas lachen kann, verliert es Stück für Stück seinen Schrecken. Die Ausstellung der Caricatura Kassel und des Museums für Sepulkralkultur, Kassel, „Einer geht noch“ zeigt, dass es durchaus möglich ist, über die ernsteste Angelegenheit der Welt zu lachen und gibt auch gleich die Anleitung dazu. Der Eintritt ist frei.



Den Rahmen für diese Veranstaltung bildet die Reihe „Eine Uni – ein Buch“. Der nächste Vortrag in dieser Reihe wird Prof. Dr. Franz Segbers (Marburg) halten: Die Ökonomie des Sabbats, Mittwoch, 14. November 2018, 19.00 Uhr, Aula, An der Ihle 2, 39291 Möckern-Friedensau. Auch dazu eine herzliche Einladung.





