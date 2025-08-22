Kontakt
Kunst unter freiem Himmel: Patient:innen bringen die „Vier Jahreszeiten“ an die Fassade ihres Pavillons

In diesem Sommer läuft am Fliedner Krankenhaus Ratingen ein besonderes kunsttherapeutisches Projekt an: „Vier Jahreszeiten“ – eine kreative Zusammenarbeit über Stationsgrenzen hinweg. Patient:innen gestalten gemeinsam die Fassade des Pavillons und bringen so Kunst an die Wand. 

Unter der therapeutischen Leitung Sabrina Lohschelder entsteht ein großformatiges Wandbild, das die vier Jahreszeiten thematisiert. Neben dem gestalterischen Aspekt stehen Selbstwirksamkeit, sozioemotionale Stärkung und das Erleben von Gemeinschaft im Fokus. „Kunsttherapie schafft Räume, in denen Menschen sich ausdrücken können – jenseits von Sprache, Diagnose oder Vorgeschichte. In diesem Projekt geht es darum, gemeinsam etwas Sichtbares zu schaffen, das bleibt und das stärkt“,so die Projektleiterin Dora Stephan. 

Das Projekt wird in der Umsetzung von Therapeut:innen verschiedener Fachbereiche begleitet. Es macht gleichzeitig die therapeutische Vielfalt und kreative Stärke der Spezialtherapien am Standort sichtbar. 
  • Projektstart: 16. Juli 2025
  • Laufzeit: fortlaufend, abhängig vom Gestaltungsverlauf
  • Zeit: mittwochs, 14:30 – 16:10 Uhr
  • Ort: Fliedner Krankenhaus Ratingen, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Suchttherapie, Lehreinrichtung der Ruhr-Universität Bochum, Thunesweg 58, 40885 Ratingen – Lintorf
  • Leitung: Sabrina Lohschelder
  • Teilnehmer:innen: Ausgewählte Patient:innen verschiedener Stationen 

