Ausbildung zur Pflegefachkraft an der Theodor Fliedner Pflegeschule: Jetzt für den Jahrgang 2025 bewerben

einen Hauptschulabschluss nach Klasse 10

einen Nachweis über Deutschkenntnisse auf dem Mindestniveau B2

Pflegefachkräfte sind das Rückgrat unseres Gesundheitssystems. Sie versorgen Menschen in Krankenhäusern, in Pflegeeinrichtungen und zuhause, sie begleiten im Alltag und sind vor Ort oft die ersten Ansprechpartner:innen – auch für Angehörige. „Pflegekräfte übernehmen eine Aufgabe von unschätzbarem Wert: Sie verbessern das Wohlbefinden und die Lebensqualität der Menschen, die ihnen anvertraut sind“, so Dirk Raskopf, Leiter der Pflegeschule. „Dieser erfüllende Job erfordert neben körperlicher Fitness gute Kommunikationsfähigkeit, Geduld, Empathie und einen Blick fürs Detail.“Die Fliedner Pflegeschule bietet die dreijährige generalistische Ausbildung an, die für alle Pflegeberufe qualifiziert. Die Auszubildenden durchlaufen Praxis- und Theorieblöcke von jeweils acht bis zwölf Wochen. Die praktischen Einsätze erfolgen in Einrichtungen der Theodor Fliedner Stiftung und ihrer 130 Kooperationspartner: in stationären und ambulanten Altenpflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, in Psychiatrien und in pädiatrischen Einrichtungen. Im ersten Jahr beträgt die monatliche Bruttovergütung1.429,89 Euro. Die Fliedner Pflegeschule liegt in der Parkstadt Mülheim im Herzen des Ruhrgebiets. Die Ausstattung und die Räumlichkeiten sind modern, Auszubildende haben Zugriff auf kostenfreies WLAN und eine Online-Pflegebibliothek.Diese Voraussetzungen sollten Bewerber:innen mitbringen:Die Pflegeschule empfiehlt, zunächst ein Praktikum in der Pflege zu absolvieren, und bietet an, einen Platz zu vermitteln. Interessierte können sich für die Ausbildung direkt bei der gewünschten Fliedner- oder Kooperationseinrichtung, in der sie arbeiten möchten, bewerben. Alternativ nimmt auch die Pflegeschule Bewerbungen entgegen und leitet diese an die Einrichtungen weiter. Fragen zur Ausbildung und zum Bewerbungsverfahren beantwortet das Team der Pflegeschule.