ADA MORGHE - Neue EP "BOX"

Ada Morghe veröffentlicht am 15. Januar 2021 ihre neue EP „BOX unplugged“ inklusive des brandneuen Titels „Lean on me“.



Nachdem Ada Morghe letzten Sommer mit ihrem zweiten Album 'Box' eleganten Jazz und raffinierten Soul verschmolz, beginnt das Jahr 2021 stilvoll mit der Veröffentlichung ihrer neuen EP, die ebenfalls 'Box' betitelt ist. Die EP enthält den brandneuen Track "Lean On Me" sowie Unplugged-Aufnahmen von drei der wichtigsten Songs des Albums, "Wake Up", "Water Lilies" und "Sugar Lips", welche sie für ARTE Concert einspielte.



Lean On Me" markiert eine subtile stilistische Entwicklung in Adas Sound. Ihre dunkle Stimme leuchtet genauso stark wie in "Box", aber dieses Mal schmückt sie ein intimes akustisches Folk-Arrangement. Es ist ein Song über die bedingungslose Liebe und Unterstützung der Eltern für ihre Kinder.



„Ich habe 'Lean On Me' für meine Töchter geschrieben. In der Hoffnung ihnen sowohl Wurzeln als auch Flügel gegeben zu haben“, sagt Ada.



'Lean On Me' zeigt erneut das Talent, das Ada auf dem gesamten 'Box'-Album unter Beweis gestellt hat. Sie besitzt die Gabe, Schönheit in Geschichten aus dem Alltag zu finden. Es sind Songs, die berühren, weil Adas Darbietungen einem das Gefühl geben, ein zwangloses Gespräch mit einer alten Freundin zu führen. Ihre außergewöhnliche Stimme, die an die zeitlose Qualität von Juliette Gréco erinnert, unterstreicht die intime Stimmung.



Die Musik ist nur eines ihrer vielseitigen Talente. Unter ihrem richtigen Namen Alexandra Helmig arbeitet sie auch als Schauspielerin, Drehbuch,- und Kinderbuchautorin. Ihre Musikkarriere begann, nachdem sie das Drehbuch zu dem Kinofilm "Frau Mutter Tier" geschrieben und darin mitgespielt hatte. Die Songs, die sie für den Soundtrack schrieb, wurden von dem Produzenten Hans-Martin Buff (Prince, No Doubt) entdeckt, mit dem sie ihr Debütalbum „Pictures“ (2019) aufnahm und das inzwischen über eine Million Streams erreicht hat. Ein Jahr später folgte das Album "Box", für das sie mit Andrew Roachford einen weiteren versierten Musiker gewinnen konnte.



'Box' EP Tracklist:

1. ‘Wake Up’ (Unplugged)

2. ‘Water Lilies’ (Unplugged)

3. ‘Sugar Lips’ (Unplugged)

4. ‘Oh My Love’ (Radio Edit)

4. ‘Lean On Me'

