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c/o pop Festival erneut zu Gast in der Philharmonie Essen: Deutschrapper JASSIN als Zugpferd

Nach ausverkaufter Premiere im vergangenen Frühjahr mit Levin Liam geht die Kooperation zwischen c/o pop und der Philharmonie Essen in die zweite Runde. Am 18. März 2027 bringen JASSIN, Caro Schaeffler und Patina Records junge Popkultur ins Konzerthaus.

(lifePR) (Essen, )
Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr kehrt die c/o pop ins Ruhrgebiet zurück. 2026 feierten das Kölner Festival und die Philharmonie Essen mit einem restlos ausverkauften Konzert von Levin Liam ihre erste gemeinsame Veranstaltung. Am Donnerstag, 18. März 2027, um 19:00 Uhr wird die Zusammenarbeit fortgesetzt und der Alfried Krupp Saal erneut zur Bühne für spannende Stimmen der jungen deutschen Musikszene.

Angeführt wird der Abend von JASSIN, einem der spannendsten Newcomer zwischen Rap und Pop. Mit seinem Debütalbum „Arsenalplatz“ erzählt der Musiker vom Aufwachsen in der ostdeutschen Kleinstadt, von Herkunft, Entfremdung und dem Wunsch, verstanden zu werden. Seine Musik verbindet schonungslose Gesellschaftskritik mit persönlichen, oft verletzlichen Geschichten. Nach ausverkauften eigenen Tourneen und Support-Shows für Künstler wie RIN, Paula Hartmann und Trettmann bringt JASSIN seine eindringlichen Songs nun in die besondere Atmosphäre der Philharmonie Essen. Mit Caro Schaeffler und PATINA RECORDS wird das Programm um zwei weitere spannende Acts ergänzt. Caro Schaeffler schafft mit ihrer gefühlvollen, atmosphärischen Musik intime Momente, die im Konzertsaal der Philharmonie Essen eine besondere Wirkung entfalten dürften. Patina Records bringen dagegen eine direkte Verbindung zum Ruhrgebiet mit: Das Dortmunder Hip-Hop-Kollektiv steht für eine junge, eigenständige Musikszene aus der Region und komplettiert den Abend mit einer lokalen Perspektive.

Mit der Konzertreihe möchten die c/o pop und die Philharmonie Essen neue musikalische Räume erschließen, Genregrenzen aufbrechen und insbesondere ein junges Publikum für das Konzerthaus begeistern.

Karten (€ 35,00 Euro) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

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