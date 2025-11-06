Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041608

Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Herr Christoph Dittmann +49 201 8122210
Logo der Firma Theater und Philharmonie Essen GmbH

Zweites Festivalwochenende mit hochkarätigen Highlights

WDR Sinfonieorchester und Ensemble Modern zum Finale des NOW!-Festivals am 08. und 09. November in der Philharmonie Essen

(lifePR) (Essen, )
Das NOW!-Festival für Neue Musik geht in die zweite Hälfte – zu den Höhepunkten zählen dabei zwei hochkarätig besetzte Konzerte am kommenden Wochenende in der Philharmonie Essen. Unter dem Motto „elements“ widmet sich die diesjährige Festivalausgabe seit dem 25. Oktober den „Elementen“, also jenen Grundsubstanzen, aus denen sich Mensch, Natur und Musik zusammensetzen. Am Samstag, 08. November 2025, um 20:00 Uhr wird das WDR Sinfonieorchester (Leitung: Patrick Hahn) zu Gast sein und mit Ilya Gringolts als Solist das neue Violinkonzert „Tacet“ des Italieners Stefano Gervasoni zur deutschen Erstaufführung bringen. Zur weiteren Besetzung an diesem Abend gehört das Trio Catch, das im Tripelkonzert des Basken Mikel Urquiza mit dem Titel „Un désir démesuré dʼamitié“ in Erscheinung tritt. Luciano Berios „Bewegung“, eines der wohl minimalistischsten Werke des Komponisten, sowie Mirela Ivičevićs sehr eindrückliches Orchesterstück „Black Moon Lilith“ stehen ebenfalls auf dem Programm. Im finalen Konzert des Festivals am Sonntag, 09. November 2025, um 19:00 Uhr im Alfried Krupp Saal dirigiert Enno Poppe am Pult des renommierten Ensemble Modern nicht nur sein eigenes energiegeladenes Werk „Körper“ (eine Hommage an die goldenen Bigband-Zeiten), sondern auch die Aufführung von Alex Paxtons „Don’t Leave Me Behind“. Im Anschluss an die Konzerte ist das Publikum jeweils zu einem Freigetränk eingeladen und hat dort die Gelegenheit, mit den Künstler*innen und den teils anwesenden Komponist*innen über das Erlebte ins Gespräch zu kommen.

Alle Informationen zum Festival unter www.now-festival.de.

Die Philharmonie Essen richtet NOW! gemeinsam mit der Folkwang Universität der Künste, dem Landesmusikrat NRW und der Gesellschaft für Neue Musik Ruhr e.V. aus.

Das NOW!-Festival 2025 wird gefördert von der Kunststiftung NRW, dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Ernst von Siemens Musikstiftung.

Festivalpass und Tickets

Mit dem NOW!-Festivalpass (Preis: € 30,00) sind für alle Veranstaltungen des NOW!-Festivals 2025 Karten zum vergünstigten Preis von jeweils € 7,00 erhältlich. Die Vergünstigung gilt für eine Karte pro Veranstaltung je Festivalpass. Der NOW!-Festivalpass ist nicht im Webshop buchbar.

Einzelkarten zum Preis von jeweils€ 17,00 sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.