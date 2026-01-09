Kontakt
Theater und Philharmonie Essen GmbH Opernplatz 10 45128 Essen, Deutschland http://www.theater-essen.de
Ansprechpartner:in Herr Christoph Dittmann +49 201 8122210
Zusätzliche Tickets für Auftritt von Hazel Brugger erhältlich

Philharmonie Essen und Sparkasse Essen bieten ab sofort wieder Karten zum Preis von 5 Euro für das Konzert am 31. Januar an

Für den Auftritt von Comedian Hazel Brugger gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester am Samstag, 31. Januar 2026, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen sind ab sofort zusätzliche Karten erhältlich. Aufgrund aktualisierter technischer Rahmenbedingungen konnten Platzkapazitäten auf der Chorempore des Alfried Krupp Saals freigegeben werden. Das Konzert ist ein Geschenk der Philharmonie-Stiftung der Sparkasse Essen an die Bürger*innen der Stadt Essen, daher kosten die Karten nur € 5,00. Erhältlich sind die Tickets über die Seite www.sparkasse-essen.de/.... Mit dem Erlös wird das Education-Programm der Philharmonie Essen für Kinder, Jugendliche und Familien unterstützt.

Hazel Brugger wird an diesem Abend gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester ihr persönliches Mixtape präsentieren. Die gebürtige Amerikanerin ist eine der gefragtesten Persönlichkeiten im heutigen Show-Geschäft. Sie ist ein neugieriger Mensch, der seine Erfahrungen auf unverkennbar-unverwechselbare Weise mit dem Publikum teilt, ob als Moderatorin, mit ihren Solo-Programmen oder, wie in der Philharmonie Essen, mit dem WDR Funkhausorchester. Ein Leben ohne Humor? Für Hazel Brugger undenkbar. Ein Leben zusätzlich mit Musik? Umso schöner. Weitere Informationen unter www.sparkasse-essen.de/....

