Zusätzliche Tickets für Auftritt von Hazel Brugger erhältlich
Philharmonie Essen und Sparkasse Essen bieten ab sofort wieder Karten zum Preis von 5 Euro für das Konzert am 31. Januar an
Hazel Brugger wird an diesem Abend gemeinsam mit dem WDR Funkhausorchester ihr persönliches Mixtape präsentieren. Die gebürtige Amerikanerin ist eine der gefragtesten Persönlichkeiten im heutigen Show-Geschäft. Sie ist ein neugieriger Mensch, der seine Erfahrungen auf unverkennbar-unverwechselbare Weise mit dem Publikum teilt, ob als Moderatorin, mit ihren Solo-Programmen oder, wie in der Philharmonie Essen, mit dem WDR Funkhausorchester. Ein Leben ohne Humor? Für Hazel Brugger undenkbar. Ein Leben zusätzlich mit Musik? Umso schöner. Weitere Informationen unter www.sparkasse-essen.de/....