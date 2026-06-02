Zusammen spielen, gemeinsam begeistern: 80 Posaunist*innen mit Nils Landgren
Porträtkünstler der Philharmonie Essen am 14. Juni im Alfried Krupp Saal zu erleben
Nils Landgren wurde 1956 im schwedischen Degerfors geboren. Einst als klassischer Posaunist ausgebildet, war die Begegnung mit Jazz-Größen wie Bengt-Arne Wallin und Eje Thelin ein Wendepunkt. Fortan beschäftigte sich Landgren neben Jazz auch mit Pop und Rock, Soul und Hip-Hop und musizierte mit internationalen Stars wie ABBA oder Herbie Hancock. 1994 gelang ihm mit seiner Band Nils Landgren Funk Unit beim JazzBaltica-Festival in Salzau der internationale Durchbruch. Er prägt mit seinem energetischen Funk- und Soul-Stil die europäische Jazzszene. Mit unterschiedlichen Projekten begeistert er ein großes Publikum und ist überzeugt: „Musik ist für alle da.“
Karten (€ 12,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.