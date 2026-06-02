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Zusammen spielen, gemeinsam begeistern: 80 Posaunist*innen mit Nils Landgren

Porträtkünstler der Philharmonie Essen am 14. Juni im Alfried Krupp Saal zu erleben

(lifePR) (Essen, )
Der aus Schweden stammende Posaunist und Sänger Nils Landgren ist in dieser Spielzeit Porträtkünstler der Philharmonie Essen. Der Musiker gehört zu den bedeutendsten Jazzmusikern Europas und gestaltet nun ein ganz besonderes Projekt: Am Sonntag, 14. Juni 2026, um 16:00 Uhr ist er unter der Überschrift „Posaune für alle“ mit rund 80 Posaunist*innen im Alfried Krupp Saal zu erleben. Das Ensemble setzt sich aus großen wie kleinen Posauneninteressierten, -begeisterten, -talenten und -könnern zusammen, die sich in den vergangenen Monaten zu regelmäßigen Workshops getroffen haben. Landgren selbst dürfte gespannt sein, was dabei herauskommt. Als Professor an der Musikhochschule Hamburg hat er Erfahrung darin, Spielende jeden Niveaus zusammen und als Ganzes zum Klingen zu bringen. Für das Posaunenmeeting im XXL-Format hat er ein Programm aus Funk, Soul und Jazz zusammengestellt, darunter Stücke aus dem „Swedish Folk Modern“-Repertoire mit seinem einstigen Duopartner Esbjörn Svensson („Lapp-Nils Polska“) oder etwas von dessen legendärem Trio e.s.t. („Viaticum“). Außerdem wird es eine Uraufführung eines neuen Werkes von Carla Köllner geben, die diesen Abend auch musikalisch leitet.

Nils Landgren wurde 1956 im schwedischen Degerfors geboren. Einst als klassischer Posaunist ausgebildet, war die Begegnung mit Jazz-Größen wie Bengt-Arne Wallin und Eje Thelin ein Wendepunkt. Fortan beschäftigte sich Landgren neben Jazz auch mit Pop und Rock, Soul und Hip-Hop und musizierte mit internationalen Stars wie ABBA oder Herbie Hancock. 1994 gelang ihm mit seiner Band Nils Landgren Funk Unit beim JazzBaltica-Festival in Salzau der internationale Durchbruch. Er prägt mit seinem energetischen Funk- und Soul-Stil die europäische Jazzszene. Mit unterschiedlichen Projekten begeistert er ein großes Publikum und ist überzeugt: „Musik ist für alle da.“

Karten (€ 12,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

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