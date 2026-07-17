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Zum 20-jährigen Jubiläum: Stefan Herheims preisgekrönte „Don Giovanni“-Inszenierung ist wieder auf der Aalto-Bühne zu erleben

Wiederaufnahme am Sonntag, 13. September 2026, um 18:00 Uhr

(lifePR) (Essen, )
Jubiläum für eine Kult-Aufführung: Seit 20 Jahren ist Stefan Herheims Inszenierung von Mozarts „Don Giovanni“ am Aalto Musiktheater ein Publikumsrenner. Für seine spannende Deutung der Oper wurde Herheim 2007 von der Zeitschrift „Opernwelt“ als Regisseur des Jahres ausgezeichnet. Die Wiederaufnahme im Aalto-Theater findet am Sonntag, 13. September 2026, um 18:00 Uhr statt. Weitere Vorstellungen folgen am 20. September sowie am 01. und 28. November. Unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Andrea Sanguineti wirken mit: Tijl Faveyts (Komtur), Massimo Cavalletti (Don Giovanni), Baurzhan Anderzhanov/Almas Svilpa (Leporello), Idil Kutay (Donna Anna), Mykhailo Kushlyk (Don Ottavio), Jingjing Xu (Donna Elvira), Karel Martin Ludvik (Masetto), Liliana de Sousa (Zerlina).

„Don Giovanni“ ist die zweite von drei Mozart-Opern, die aus der Feder des Dichters Lorenzo Da Ponte stammen („Le nozze di Figaro“ und „Così fan tutte“ sind die anderen beiden). Der Mythos von Don Juan entstammt einer volkstümlichen Legende, die Ereignisse in einem der Klöster Sevillas aufgreift. Die 2065 von Leporello katalogisierten Opfer des Liebesgottes belegen akribisch, dass Don Giovannis erotischer Genussdrang eine fast religiös absolute Dimension besitzt. Dabei gibt Giovanni den Wunsch nach Freiheit – „Viva la libertà!“ – seiner Feier-Gemeinde als Gebetsparole vor. Uraufgeführt wurde das dramma giocoso 1787 in Prag.

Karten (€ 17,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Gefördert von der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung

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