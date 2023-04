Wolfgang Amadeus Mozart: „Die Hochzeit des Figaro“

Ein Stück mit seinerzeit revolutionärer Sprengkraft, eine vollkommene musikalische Komödie und nicht zuletzt einer der größten Klassiker des Opernrepertoires: Als letzte Premiere der aktuellen Spielzeit 2022/2023 präsentiert das Aalto-Musiktheater Essen am Samstag, 13. Mai 2023, um 19:00 Uhr(„Le nozze di Figaro“) in einer Neuinszenierung von Floris Visser. Der niederländische Regisseur, der in jüngster Vergangenheit etwa mit Inszenierungen von „Manon“ an der Oper Zürich oder „La Bohème“ beim renommierten Glyndebourne Festival 2022 auf sich aufmerksam machen konnte, gibt damit sein Debüt in Essen. Ursprünglich geplant war die Premiere bereits für das Frühjahr 2020; nun wird sie zur Abschiedsproduktion von Tomáš Netopil, dessen Amtszeit als Generalmusikdirektor des Aalto-Musiktheaters und der Essener Philharmoniker in diesem Sommer endet und der sich damit noch einmal dem Komponisten widmet, mit dessen Werk er sich in besonderer Weise identifiziert.Zum Inhalt: Graf Almaviva hat das „Recht der ersten Nacht“ abgeschafft, das ihm bislang Ansprüche auf alle Frauen seines Schlosses zusicherte. Allerdings bereut er diese Entscheidung inzwischen schon wieder, denn sein Diener Figaro will die Zofe Susanna heiraten, auf die auch Almaviva ein Auge geworfen hat. Er lässt nichts unversucht, die Hochzeit aufzuschieben, doch Figaro und Susanna sind längst auf der Hut und organisieren eine Verwechslungskomödie, um die Absichten des Grafen bloßzustellen. Jede Menge Turbulenzen sind da programmiert, und ein „toller Tag“ nimmt seinen aberwitzigen Lauf …Am Vorabend der Französischen Revolution war es ziemlich waghalsig von dem Gespann Mozart/Da Ponte, ein solches Stück auf die Bühne zu bringen! Denn sie legten den Finger genau in die gesellschaftliche Wunde der Zeit und schufen ein Werk, das selbst schon revolutionäre Sprengkraft besaß: Der Clash zwischen Adel und Bürgertum, zwischen Herrschaft und Dienerschaft, zwischen Oben und Unten war damals das Thema der Stunde.Inspiriert und fantasievoll inszeniert Floris Visser diese „commedia per musica“ aus der unsterblichen Musik Mozarts heraus und bedient sich dabei des Wilden, des Krummen und Lustigen, des Spielerischen letztendlich in dieser genialen Partitur, um eine stringente und durchaus originelle Deutung des Meisterwerks zu schaffen. In seiner Arbeit fokussiert Visser auf die Menschlichkeit von Mozarts Figuren. Mithilfe überraschender inszenatorischer Griffe hinterfragt er die Stützen der Ehe, nämlich Liebe und Treue, und schafft ein zeitloses Stück über zwischenmenschliche Beziehungen, über Mann und Frau und ihre Sehnsüchte.Mit Aalto-Bass Baurzhan Anderzhanov als Figaro sowie vielen weiteren Ensemblemitgliedern und Gästen sind die anspruchsvollen Partien der Oper erstklassig besetzt.Tomáš Netopil |Floris VisserGideon Davey |Melina RosenbaumMalcolm Rippeth |Patrick JaskolkaSavina Kationi, Christian SchröderTobias Greenhalgh |Jessica MuirheadMarkéta Klaudová / Lisa Wittig (17.05.; 07.06.) |Baurzhan AnderzhanovMiriam Albano |Bettina Ranch |Uwe Eikötter/Ted SchmitzJeffrey Dowd |Andrei NicoaraKarel Martin Ludvik/Rainer Zaun (25.06.) |Natalija RadosavljevicOpernchor des Aalto-Theaters, Statisterie des Aalto-Theaters, Essener PhilharmonikerSamstag, 13. Mai 2023, 19:00 Uhr, Aalto-Theater17., 21., 27. Mai; 4., 7., 9., 15., 25. Juni 2023Freitag, 5. Mai 2023, 16:30 Uhr, Aalto-CafeteriaSonntag, 7. Mai 2023, 11:00 Uhr, Aalto-TheaterSamstag, 27. Mai und Sonntag, 4. Juni 2023, jeweils im Anschluss an die Vorstellung in der Aalto-Cafeteria30 Minuten vor jeder Vorstellung im Foyer(Premiere: € 16,00-77,00; weitere Vorstellungen: € 11,00-55,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter Tel. 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de