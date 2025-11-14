Weihnachtsbaum im Aalto-Theater erfüllt Kinderwünsche
Gemeinsame Aktion mit dem Diakoniewerk Essen startet am 15. November
Die Geschenke sollten nicht teurer als 30 Euro sein und die Maße von 50cm x 50cm x 30cm nicht überschreiten. Bis zum 14. Dezember 2025 (3. Advent) können die verpackten Geschenke dann an der Bühnenpforte des Aalto-Theaters (Straßenbahnhaltestelle „Aalto-Theater“) abgegeben oder per Post ans Aalto-Theater, Stichwort „Wunschbaumaktion“, Opernplatz 10, in 45128 Essen gesendet werden. Die Übergabe der Päckchen erfolgt in den Tagen vor Heiligabend.
Das Aalto-Theater und das Diakoniewerk Essen bedanken sich schon jetzt ganz herzlich für die Unterstützung!