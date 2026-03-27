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Wagner-Highlights im Mai mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden: „Karfreitagszauber“ und „Meistersinger“-Ouvertüre

Konzert mit Solo-Cellist Gautier Capuçon am Mittwoch, 27. Mai, um 19:00 Uhr in der Philharmonie Essen

(lifePR) (Essen, )
Mit zwei Highlights von Richard Wagner kommt die berühmte Sächsische Staatskapelle Dresden unter der Leitung ihres Chefdirigenten Daniele Gatti im Mai in die Philharmonie Essen. Mit dem „Karfreitagszauber“ aus dem dritten Akt des „Parsifal“ und der Ouvertüre zu „Die Meistersinger von Nürnberg“ stehen am Mittwoch, 27. Mai, um 19:00 Uhr klangprächtige Werke des Komponisten auf dem Programm. Mit Gautier Capuçon ist zudem einer der bekanntesten und erfolgreichsten Cellisten unserer Zeit zu erleben. Er spielt das erste Cellokonzert von Camille Saint-Saëns, daszu den beliebtesten Werken der klassischen Celloliteratur zählt und dem Solisten zahlreiche Möglichkeiten bietet, mit virtuoser Brillanz als auch mit den lyrischen Qualitäten des Instruments zu glänzen. Auf die Frage, warum das Cello das schönste aller Streichinstrumente sei, hat Gautier Capuçon gleich mehrere Antworten: „Sein Umriss. Instrument und Spieler werden hier wirklich eins. Und das Cello vermag wunderbar zu singen. Es ist einfach das sinnlichste aller Instrumente.“ Capuçon weiß es hinreißend passioniert zum Klingen zu bringen. Zudem widmet sich die Staatskapelle der Musik von Saint-Saëns’ schärfstem Kritiker, Claude Debussy. In „La Mer“ verarbeitet er seine Erinnerungen an den Ozean. Impressionismus pur, komponiert in der Bourgogne.

Karten (€ 25,00-105,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.

Presseakkreditierung: christoph.dittmann@tup-online.de T +49 201 8122-210

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