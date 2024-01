Von Muti bis Thielemann: Philharmonie Essen präsentiert in den kommenden Monaten die großen Stars am Pult

Internationale Stars am Dirigentenpult sind in den kommenden Monaten mit ihren Orchestern in derzu Gast. Sie präsentieren ein vielfältiges Programm von Klassikern wie Tschaikowskys „Pathétique“ und Wagners „Tannhäuser“-Ouvertüre bis zu zeitgenössischen Werken von Philip Glass, Florence B. Price und John Williams. Der längst weise, doch weiterhin energiegeladenebestreitet am 14. Januar 2024, um 19:00 Uhr ein sinnliches, seiner italienischen Heimat gewidmetes Programm (Mendelssohn „Italienische Sinfonie“, R. Strauss „Aus Italien“, Glass „The Triumph of the Octagon“) mit dem, das zu Amerikas „Big Five“ zählt und ihn kürzlich zum „Music Director Emeritus for Life“ ernannt hat. Russlands faszinierend vielschichtige Klang-Atmosphären (Mussorgski „Morgendämmerung über der Moskwa“, Schostakowitsch 1. Violinkonzert mit Christian Tetzlaff, Tschaikowsky 4. Sinfonie) lotet dasam 24. Februar, um 19:00 Uhr unter der Stabführung vonaus (die strahlende Newcomerin ist seit drei Jahren erste Gastdirigentin des englischen Spitzenensembles)., zupackender Charismatiker der jüngeren Generation, setzt als Chefdirigent desam 07. März, um 19:00 Uhr einen speziellen Fokus auf das leidenschaftliche Schaffen Tschaikowskys (Ouvertüre zu „Der Wojede“, „Hamlet-Ouvertüre“, „Pathétique“).wiederum, kraftvoller Gestalter musikalischen Feinsinns, schlägt mit seinemam 30. April, um 19:00 Uhr die Brücke zwischen Europa und Amerika (Dvořák „Karneval“, Brahms 4. Sinfonie, Florence B. Price 2. Violinkonzert mit Randall Goosby). Und wohl keiner beleuchtet die deutsche Romantik (Wagner „Tannhäuser“-Ouvertüre, R. Strauss „Also sprach Zarathustra“, Weber „Jubel-Ouvertüre“) mit solch bestechender Brillanz wieals Chefdirigent der für ihre Streicherintensität berühmten. Das große Finale der Orchesterserie bildet das Festkonzert zum 20-jährigen Jubiläum der Philharmonie Essen am 15. Juni, um 20:00 Uhr: Unter der Leitung vonspielt dasneben Mahlers 5. Sinfonie das 2. Violinkonzert von John Williams – mit Solistin Anne-Sophie Mutter, der das Werk gewidmet ist. Das Konzert wird als „Public Listening“ in den benachbarten Stadtgarten übertragen.sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de