Verdis „La Traviata“ ist wieder am Aalto-Theater zu sehen

Mitkehrt eine der populärsten Opern vonauf den Spielplan des Aalto-Musiktheaters zurück. Die Wiederaufnahme findet amstatt. Weitere Vorstellungen folgen am 8. Januar, 26. Februar und 10. April 2023. „La Traviata“ bedeutet „die vom Wege Abgekommene“ oder „die Verirrte“. Verdis Oper liegt die Handlung des Romans „Die Kameliendame“ von Alexandre Dumas dem Jüngeren über das Leben einer schwindsüchtigen, lebensfrohen Kurtisane in den Pariser Salons und ihren Wunsch nach einer Rückkehr in ein sinnerfülltes Leben zugrunde. Ein Jahr nach der zunächst wenig gelungenen Uraufführung 1853 in Venedig begann „La Traviata“ ihre beispiellose Erfolgsgeschichte.Die Hauptpartie der Violetta übernimmt Cristina Pasaroiu, die dem Essener Publikum noch von ihrer gefeierten Darstellung der Gilda in Verdis „Rigoletto“ in bester Erinnerung ist. Die rumänische Sopranistin ist darüber hinaus an großen internationalen Opernhäusern wie der Wiener Staatsoper (Micaëla in „Carmen“), dem Gran Teatre del Liceu Barcelona („Suor Angelica“) oder der Bayerischen Staatsoper (Alice Ford in „Falstaff“ und Micaëla) zu erleben. Die Rolle des Alfredo verkörpert Francesco Castoro, der am Aalto-Theater aktuell als Gennaro in der Neuproduktion von „Lucrezia Borgia“ glänzt. Heiko Trinsinger verkörpert die Figur des Giorgio. Der italienische Dirigent Gianluca Marcianò dirigiert die Essener Philharmoniker.(€ 11,00-49,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter T 02 01 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de