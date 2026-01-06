Verdis „La Traviata“ ist wieder am Aalto Musiktheater zu sehen
Wiederaufnahme am 17. Januar 2026
Die Hauptpartie der Violetta übernimmt als Gast Irina Simmes, die unter anderem im vergangenen Sommer als Agathe in „Der Freischütz“ bei den Bregenzer Festspielen zu erleben war. Die Rolle des Alfredo verkörpert Ensemblemitglied Alejandro del Angel, der zuletzt den Duca in Verdis „Rigoletto“ auf der Aalto-Bühne gesungen hat. Heiko Trinsinger verkörpert die Figur des Giorgio. Die musikalische Leitung haben Tommaso Turchetta bzw. Andrea Sanguineti.
Karten (€ 17,00-57,00) sind erhältlich im TicketCenter der TUP, II. Hagen 2 (Mo 10:00-16:00 Uhr; Di-Fr 10:00-17:00 Uhr; Sa 10:00-14:00 Uhr), an der Kasse des Aalto-Theaters, Opernplatz 10 (Di-Sa 13:00-18:00 Uhr), telefonisch unter 0201 81 22-200 sowie online unter www.theater-essen.de.