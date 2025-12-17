Kontakt
Theater und Philharmonie Essen sammelte 8.300 Euro für WDR 2 Weihnachtswunder

Essener Philharmoniker und Opernchor sind auch mit musikalischen Beiträgen beteiligt

Die Theater und Philharmonie Essen hat mit unterschiedlichen Aktionen das WDR 2 Weihnachtswunder unterstützt und konnte am Ende einen Spendenbetrag von 8.300 Euro übergeben. Allein die Essener Philharmoniker sammelten in mehreren Sinfoniekonzerten insgesamt 5.000 Euro beim Publikum, zusätzlich steuerten die Musiker*innen selbst 1.000 Euro bei. Engagiert haben sich auch einige Sängerinnen des Aalto-Opernchores, die bei einem kleinen Straßenkonzert 300 Euro einsammeln konnten. Darüber hinaus kommen die Einnahmen von 2.000 Euro aus der sogenannten Restcent-Spende der Mitarbeitenden der Theater und Philharmonie Essen dem Weihnachtswunder zugute. Die Essener Philharmoniker beteiligen sich überdies musikalisch an der WDR 2-Aktion: Ein Bläserensemble des Orchesters begleitete schwungvoll die Übergabe der Spende am gestrigen Dienstag. Und auch am heutigen Mittwochabend sind die Musiker ab 20:15 Uhr live beim Finale des Weihnachtswunders im WDR Fernsehen zu erleben.

