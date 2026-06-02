Theater und Philharmonie Essen erhält zentrale Theaterwerkstätten

Die Theater und Philharmonie Essen (TUP) bekommt neue zentrale Theaterwerkstätten. Den entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt Essen in seiner jüngsten Sitzung auf Empfehlung des TUP-Aufsichtsrates gefasst. Das Projekt markiert einen wichtigen Entwicklungsschritt für die TUP und bedeutet eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden der Ausstattungswerkstätten. Die neuen zentralen Theaterwerkstätten entstehen an der Econova-Allee im Stadtteil Bergeborbeck. In dem Hallenkomplex werden nicht nur der Malsaal, die Plastikerwerkstatt und die Dekorateurwerkstatt, die alle drei derzeit an der Hafenstraße angesiedelt sind, eine neue Heimat finden. Auch die Schreinerei und Schlosserei – bislang dezentral im Aalto-Theater und an der Hafenstraße verortet – werden künftig am neuen Standort zentralisiert.



Dieser Schritt war dringend notwendig: Die vor rund 30 Jahren bezogenen Hallen an der Hafenstraße waren ursprünglich als Übergangslösung gedacht und entsprechen längst nicht mehr heutigen Standards. Hinzu kommt der schlechte bauliche Zustand: Wasserschäden durch ein undichtes Dach sowie eine unzureichende Klimatisierung haben die Arbeit in den vergangenen Jahren zunehmend erschwert.



Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen, Vorsitzender des TUP-Aufsichtsrates: „Mit den neuen zentralen Theaterwerkstätten schaffen wir moderne und zukunftsfähige Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden der Theater und Philharmonie Essen. Gleichzeitig stärken wir die infrastrukturellen Voraussetzungen für die künstlerische Arbeit unserer Bühnen. Die Bündelung der Werkstätten an einem Standort ermöglicht effizientere Abläufe, mehr Flexibilität und bessere Produktionsbedingungen. Dieses Projekt ist ein wichtiges Signal für den Kulturstandort Essen und ein klares Bekenntnis zur nachhaltigen Weiterentwicklung unserer Theaterlandschaft.“



TUP-Geschäftsführer Fritz Frömming betont: „Ich bin dankbar, dass alle Beteiligten im Aufsichtsrat und in den Ratsfraktionen der Stadt Essen dieses wichtige Strukturprojekt mit auf den Weg gebracht haben. Die neuen zentralen Theaterwerkstätten werden in erster Linie die Arbeitsbedingungen signifikant verbessern und interne Organisationsprozesse stark optimieren. Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeitenden der TUP für die konstruktive Zusammenarbeit. Dieses Projekt ist eine echte Teamleistung und ein echter Meilenstein für die Theater und Philharmonie Essen.“



Mit der von der in Essen ansässigen Thelen Gruppe angemieteten Immobilie an der Econova-Allee erhält die TUP nun deutlich größere und zeitgemäß ausgestattete Räumlichkeiten, die gleich mehrere Vorteile bieten: So ermöglicht eine neue Montagehalle mit ausreichend hoher Dachkonstruktion, Bühnenbilder für Produktionen des Aalto-Theaters und des Grillo-Theaters vollständig zu konstruieren und aufzubauen. Auch die Lagerung verbessert sich spürbar: Die Container mit Bühnenbildern für den Repertoirebetrieb können künftig innerhalb des Gebäudes und damit wetterunabhängig untergebracht werden – ein wichtiger Schritt, nachdem es in der Vergangenheit immer wieder zu witterungsbedingten Materialschäden gekommen war.



Durch die Zusammenführung von vier Werkstattbereichen an einem Standort entstehen zudem Synergien und effizientere Arbeitsabläufe. Gleichzeitig werden im Aalto-Theater Flächen frei, die künftig als Probenräume genutzt werden können. Und nicht zuletzt ziehen die Werkstätten in ein energetisch ertüchtigtes Gebäude ein, das modernen technischen und ökologischen Standards entspricht.



Die Projektsteuerung übernimmt die Essener Wolff Gruppe, die unter anderem den Umbau der Philharmonie Essen sowie den Alt- und Neubau des Museum Folkwang realisiert hat. Die Projektfinalisierung ist für den Sommer 2027 vorgesehen.

(lifePR) (